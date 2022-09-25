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Видео ⟩ Неожиданная находка жительницы Эстонии: бездомная кошка оказалась голодным рысенком

rus.postimees.ee
Неожиданная находка жительницы Эстонии: бездомная кошка оказалась голодным рысенком
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Рысенка спасли от голодной смерти.
Рысенка спасли от голодной смерти. Фото: Video kuvatõmmis

В пятницу вечером в Общество защиты диких животных Эстонии (Eesti Metsloomaühing) позвонили из Йыгевамаа и попросили о помощи. Там хозяйка хутора отправилась в курятник, чтобы заняться вечерними делами, когда нашла среди птиц бездомную деревенскую кошку. По крайней мере, она так подумала сначала.

Бойкая хозяйка уже была готова выгнать чужую кошку из сарая, когда поняла, что это более крупный представитель семействах кошачьих, которого раньше в той местности не видели. Женщина вышла из курятника, закрыла все двери и позвонила в Общество защиты диких животных. Присланная фотография подтвердила подозрения, что это не бездомная кошка, а рысенок.

На помощь из организации по спасению животных пришла Мерит, которая обеспечила всем безопасность и зашла в курятник с транспортной клеткой, чтобы поймать детеныша рыси.

Увидев переноску, рысенок попытался улизнуть, но деваться было некуда. Мерит оказался проворнее его и, надо сказать, еще и хитрее. В итоге животное было помещено в клетку. Далее Мерит позвонила в Департамент окружающей среды, чтобы зарегистрировать сообщение, и в парк животных Элиствере, чтобы подтвердить наличие места для животного, и можно было начать путь в новый дом.

Этот детеныш – самка рыси, которую недавно отняли от материнского молока, и животное сильно истощено из-за голода. Несчастная курица, ставшая жертвой, была последней попыткой молодой рыси остаться в живых. Рысенок как раз в том возрасте, когда большое их количество погибает, поскольку поиски пищи часто заканчиваются неудачей и мать пропадает из поля зрения, иногда навсегда. По тазу и позвоночнику детеныша было ясно, что в таком состоянии он долго бы не продержался. Для спасения животного не хватило бы просто еды, ему нужна ветеринарная помощь.

Теперь у него появился еще один шанс. В теплых помещениях парка Элиствере он оклемается, а потом его осмотрит ветеринар и даст необходимые дополнительные витамины. Поскольку рысята остаются с матерью дольше, чем один год, этот малыш не сможет вернуться в дикую природу, но у него еще впереди жизнь в парке животных в компании своих сородичей.

Добрая владелица курятника предложила забрать с собой для рысенка убитую курицу. Хозяйка сказала: «Ведь котик знал, куда идти. Жалко курицу, но радости больше, чем жалости, что, несмотря на все это, у животного все же появился новый шанс».

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