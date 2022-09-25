Видео ⟩ Неожиданная находка жительницы Эстонии: бездомная кошка оказалась голодным рысенком

Бойкая хозяйка уже была готова выгнать чужую кошку из сарая, когда поняла, что это более крупный представитель семействах кошачьих, которого раньше в той местности не видели. Женщина вышла из курятника, закрыла все двери и позвонила в Общество защиты диких животных. Присланная фотография подтвердила подозрения, что это не бездомная кошка, а рысенок.

На помощь из организации по спасению животных пришла Мерит, которая обеспечила всем безопасность и зашла в курятник с транспортной клеткой, чтобы поймать детеныша рыси.

Увидев переноску, рысенок попытался улизнуть, но деваться было некуда. Мерит оказался проворнее его и, надо сказать, еще и хитрее. В итоге животное было помещено в клетку. Далее Мерит позвонила в Департамент окружающей среды, чтобы зарегистрировать сообщение, и в парк животных Элиствере, чтобы подтвердить наличие места для животного, и можно было начать путь в новый дом.

Этот детеныш – самка рыси, которую недавно отняли от материнского молока, и животное сильно истощено из-за голода. Несчастная курица, ставшая жертвой, была последней попыткой молодой рыси остаться в живых. Рысенок как раз в том возрасте, когда большое их количество погибает, поскольку поиски пищи часто заканчиваются неудачей и мать пропадает из поля зрения, иногда навсегда. По тазу и позвоночнику детеныша было ясно, что в таком состоянии он долго бы не продержался. Для спасения животного не хватило бы просто еды, ему нужна ветеринарная помощь.

Теперь у него появился еще один шанс. В теплых помещениях парка Элиствере он оклемается, а потом его осмотрит ветеринар и даст необходимые дополнительные витамины. Поскольку рысята остаются с матерью дольше, чем один год, этот малыш не сможет вернуться в дикую природу, но у него еще впереди жизнь в парке животных в компании своих сородичей.