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Полицейский служебный пес стал жертвой нападения сородичей

rus.postimees.ee
Полицейский служебный пес стал жертвой нападения сородичей
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Полицейский служебный пес Рокки.
Полицейский служебный пес Рокки. Фото: Politsei

Лыунаская префектура полиции сообщила через социальные сети, что в субботу в Тарту на служебного пса Рокки напали собаки.

«Сегодня утром в тартуском районе Хийналинн другая собака напала на служебного пса Департамента полиции и погранохраны Рокки, в результате чего пес вырвался и убежал от хозяина», – говорится в сообщении.

Полиция обратилась в социальных сетях с призывом найти собаку. «Через несколько мгновений нам позвонила Анна, которая сообщила нам о местонахождении собаки, она также следила за Рокки, пока к нему не подошел владелец», – говорится в сообщении.

Врачи оказали Рокки первую помощь и вскоре отпустили его домой к хозяину.

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