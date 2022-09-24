Полицейский служебный пес стал жертвой нападения сородичей

«Сегодня утром в тартуском районе Хийналинн другая собака напала на служебного пса Департамента полиции и погранохраны Рокки, в результате чего пес вырвался и убежал от хозяина», – говорится в сообщении.

Полиция обратилась в социальных сетях с призывом найти собаку. «Через несколько мгновений нам позвонила Анна, которая сообщила нам о местонахождении собаки, она также следила за Рокки, пока к нему не подошел владелец», – говорится в сообщении.