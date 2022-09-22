Кампания «В сентябре не пьем» обращает внимание на потребительские привычки людей, проводя параллели с животным миром, куда простираются и наши далекие корни. Может показаться, что различия велики, однако, признает зоолог Алексей Туровский, и сходства довольно много.
Зоолог Алексей Туровский: алкоголь одинаково действует как на людей, так и на животных
По словам Алексея Туровского, многие животные открыли для себя доставляющие удовольствие вещества, с которыми они могли сначала соприкоснуться случайно, но к которым они затем возвращаются снова и снова: «Зависимости могут развиваться и в животном мире. Склерокария эфиопская, или, как ее еще называют, марула, не растущая в Эстонии, является одной из экзотических находок животных. Слоны даже устраивают кровавые бойни за эти фрукты».
«Обычно животные пьянеют с плодов весьма нехитрым способом – слон трясет дерево, спелые плоды падают вниз и быстро начинают бродить. На праздничный ужин могут собраться несколько животных, и все они могут ощутить на себе воздействие испортившихся плодов», – рассказал Туровский.
Вредные привычки появляются весьма быстро
По словам зоолога, бывают и такие ситуации, когда животным может хотеться не только перебродивших плодов, но и алкоголя в знакомой нам форме. «Это, как правило, происходит в странах, где люди и животные находятся в тесном контакте, и где слилась их среда обитания. Во многих туристических районах принято подкармливать обезьян, которые в поисках пропитания приходят к домам и кафе – туда, где часто имеется в наличии спиртное. Со временем они учатся отличать, где что можно найти, но, как и в отношении человека, крепкие напитки могут иметь разрушительное воздействие на здоровье маленького животного», – сказал Туровский.
Он вспомнил ситуацию времен Британской империи, когда на складах британского колониального корпуса пиво из стеклянных бутылок переливали в жестяные банки, потому что за пивом повадились лазить лангуры. «Животные сбивали горлышки у бутылок, напивались, а потом засыпали на складе. Британцы на телегах вывозили спящих пьяным сном животных обратно в лес, но протрезвевшие мартышки вскоре снова прибегали на склады, хотя на этот раз бутылки забирали уже с собой в лес. Позже войскам был отдан строжайший приказ, чтобы пиво было только в жестяных банках и без открывашки», – рассказал он.
Синдром отмены и помощь сильнодействующих растений
Хотя сцена с пьяными животными на первый взгляд может показаться смешной, по словам Туровского, тема очень серьезная. Как и у людей, у животных также возникают проблемы с равновесием и зрением, нервная система бьет тревогу.
Животные дезориентируются, они падают, их охватывает смятение, они теряют способность защищаться от хищников, – сказал зоолог и привел пример из мира крыс. – Есть крысы, у которых в организме содержится большое количество этанолдегидрогеназы, которая быстро расщепляет алкоголь – они наслаждаются сладким слабым алкоголем. Те, у кого этого вещества в организме меньше, становятся, образно говоря, беспробудными пьяницами и их убивают другие крысы». У людей бывает точно также – между людьми, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, быстро возникают ссоры, последствия которых приводят порой к вмешательству полиции.
Похмелье после долгой ночи не чуждо животным, хотя они могут и не понимать причины плохого самочувствия. Животных также мучают головные боли, тошнота, обезвоживание и чрезмерная чувствительность к звукам. Если люди в таких случаях тянутся к аспирину, то животные ищут помощи у природы.
«Облегчение они находят в виде богатых витаминами фруктах и растениях, которые улучшают самочувствие и помогают в том числе от других бед – например, от клещей. Это мощные растения с хорошими многофункциональными свойствами. Конечно, животные понимают, что в таких ситуациях нужно пить и воду».
Туровский считает, что кампания «В сентябре не пьем» дает прекрасную возможность заняться в первую очередь профилактикой, а не последствиями. «В течение этого месяца можно узнать очень много о себе и своих отношениях с алкоголем. Нужно всегда знать меру и потреблять спиртное с умом, чтобы люди, образно говоря, не вели себя как животные», – сказал он.
Кампания «В сентябре не пьем» призывает людей отдохнуть от алкоголя и ведет к образу жизни, при котором употребление алкоголя не является абсолютно необходимым. Кампания финансируется из средств Европейского социального фонда в рамках программы «Трезвая и здоровая Эстония».
Дополнительная информация: alkoinfo.ee