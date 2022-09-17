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Приют для кошек просит о помощи: накопились счета на сумму более 10 000 евро

Маарья-Лийз Оргметс
Приют для кошек просит о помощи: накопились счета на сумму более 10 000 евро
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19.07.2022, Tallinn. Tammsaare tee 89, Pesaleidja kassitoa elanikud. Foto Madis Veltman, Postimees
19.07.2022, Tallinn. Tammsaare tee 89, Pesaleidja kassitoa elanikud. Foto Madis Veltman, Postimees Фото: Madis Veltman

Волонтеры приюта Pesaleidja, занимающейся спасением кошек, обеспокоены тем, что в настоящее время у них накопились счета от ветеринарных клиник на 11 460,81 евро. Эта некоммерческая организация может работать лишь на пожертвования.

«Поскольку у нас ежедневно на попечении более 300 кошек, то их всех в большей или меньшей степени нужно возить в ветеринарные клиники и даже обычные простые процедуры, к сожалению, тоже стоят денег», – говорят спасатели кошек и простят любителей животных поддержать их деятельность через пожертвования.

Если у вас есть возможность и желание поддержать Pesaleidja, то подробная информация доступна на странице Pesaleidja в Facebook ЗДЕСЬ или на веб-сайте ЗДЕСЬ.

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