Приют для кошек просит о помощи: накопились счета на сумму более 10 000 евро

«Поскольку у нас ежедневно на попечении более 300 кошек, то их всех в большей или меньшей степени нужно возить в ветеринарные клиники и даже обычные простые процедуры, к сожалению, тоже стоят денег», – говорят спасатели кошек и простят любителей животных поддержать их деятельность через пожертвования.