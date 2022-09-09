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Таллиннский зоопарк в трауре: из жизни ушли двое старожилов

rus.postimees.ee
Таллиннский зоопарк в трауре: из жизни ушли двое старожилов
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Рысь Геттер.
Рысь Геттер. Фото: Inari Leiman

В начале сентября ушли из жизни двое пожилых обитателей Таллиннского зоопарка. В понедельник была усыплена обладательница возрастного рекорда для рысей Таллиннского зоопарка 23-летняя Геттер. В четверг утром пришлось усыпить 23-летнего яка Тисса.

Рысь Геттер, которая, к сожалению, сломала бедро на выходных, в понедельник погрузилась в вечный сон. 23-летней Геттер, обладательнице рекорда Таллиннского зоопарка по долгожительству рысей, которая, несмотря на свои трясущиеся ноги, любила двигаться, некоторое время не разрешали подниматься на высоту. К сожалению, это не помогло предотвратить несчастье.

Рысь с пятнистой расцветкой и нежным характером, родившаяся в Таллиннском зоопарке, подарила миру пятерых рысят.

Рысь Геттер.
Рысь Геттер. Фото: Inari Leiman

В минувший четверг утром Тиссу, самку самого старого яка в зоопарке, пришлось усыпить, поскольку она легла и не могла больше встать. 23-летняя самка, родившаяся в Таллинне, вырастила четырех телят и имеет пятерых потомков второго поколения.

Известный мировой рекорд возраста как для рыси, так и для яка составляет 26 лет.

Яки в Таллиннском зоопарке. Снимок иллюстративный. 
Яки в Таллиннском зоопарке. Снимок иллюстративный. Фото: Tallinna loomaaed
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