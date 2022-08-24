Бессердечные люди бросили крохотных щенков умирать в лесу

В понедельник вечером около половины одиннадцатого пятеро скулящих щенков были уже у спасателей животных. Мухи не упустили случая, и под кожей щенков, приговоренных жестокими людьми к смерти, уже были яйца мух. Ли Лепиксоо поняла, что щенки были уже холодными. Когда любитель животных извлекла яйца из-под кожи и завернула щенков в толстое одеяло, они наконец успокоились.

В социальных сетях уже шла активная спасательная операция по поиску приемной матери для щенков. Основатель общества дикой природы Вирге Высуйалг через знакомых нашла такую через знакомых островитян.

В час ночи очередной помощник прибыл к Лепиксоо и доставил щенков в столицу. Ночь прошла прекрасно, и благодаря оперативным действиям любителей животных щенки добрались до своей новой мачехи на Сааремаа.

Приемная мать сразу приняла малышей как своих. Хозяйка собаки Таары заявила, что сука уже начала потихоньку отучать своих щенков от молока, но стала больше есть в течение нескольких дней и давать больше молока. Как будто она знала, что у нее будет пятеро приемных детей.

Сейчас щенки из Ракке живут на Сааремаа, пока их не отдадут.

Эстонское общество дикой природы собирает пожертвования на покупку корма для приемной матери и щенков, а также на посещение ветеринара для осмотра.

Собакам можно помочь, сделав пожертвование на счет Эстонского общества дикой природы:

EESTI METSLOOMAÜHING

Swedbank EE952200221067573100

SWIFT/BIC kood: HABAEE2X