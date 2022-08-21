В пятницу, 19 августа, в Facebook на странице острова Вийрелайд (находится между островом Муху и материком) было опубликовано видео, на котором бесстрашная кошка усердно плывет к острову. К сожалению, неизвестно, как животное попало в воду и кто его хозяин.
Фото и видео ⟩ Как она там оказалась? Храбрая кошка пыталась доплыть до острова Вийрелайд
Как она там оказалась? Храбрая кошка пыталась доплыть до острова Вийрелайд
Местные жители, которые наслаждались морской прогулкой, взяли кошку на борт лодки и сначала отвезли на остров, но животное не захотело там покидать борт, поэтому было решено отвезти бесстрашного усатого пловца в порт Виртсу. Вероятно, для кошки будут искать новых хозяев.