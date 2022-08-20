ФОТО ⟩ Таллиннская тюрьма отправила служебного пса Командо на пенсию

Во время службы собака Командо проявляла интерес к вещам, имевшим контакт с наркотическими веществами. В своей повседневной работе его задачей была проверка писем, получаемых заключенными.

Также Командо проявил большой интерес к спортивным штанам в одной из посылок, где под этикеткой были спрятаны некие препараты, запрещенные в обороте, а также запрещенные к использованию без назначения врача.

Командо. Фото: Kuvtõmmis Tallinna Vangla Facebookist

Командо проведет пенсию со своим руководителем Гердой-Уллой, вместе с 12-летней немецкой овчаркой Карамелой и кошкой Беллой, которой скоро исполнится 8 лет.

Командо и кинолог Герда-Улла были выбраны Круглым столом служебных собак лучшим кинологом и лучшей служебной собакой тюремной службы в 2022 году!

Командо и Герда-Улла. Фото: Kuvatõmmis Tallinna Vangla facebookist