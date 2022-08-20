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ФОТО ⟩ Таллиннская тюрьма отправила служебного пса Командо на пенсию

Limon.ee
Таллиннская тюрьма отправила служебного пса Командо на пенсию
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Служебная собака Командо.
Служебная собака Командо. Фото: Kuvatõmmis Tallinna Vangla facebookist

19 августа Таллиннская тюрьма с гордостью отправила служебную собаку Командо на заслуженную пенсию, пишет Elu24.

Во время службы собака Командо проявляла интерес к вещам, имевшим контакт с наркотическими веществами. В своей повседневной работе его задачей была проверка писем, получаемых заключенными.

Также Командо проявил большой интерес к спортивным штанам в одной из посылок, где под этикеткой были спрятаны некие препараты, запрещенные в обороте, а также запрещенные к использованию без назначения врача.

Командо.
Командо. Фото: Kuvtõmmis Tallinna Vangla Facebookist

Командо проведет пенсию со своим руководителем Гердой-Уллой, вместе с 12-летней немецкой овчаркой Карамелой и кошкой Беллой, которой скоро исполнится 8 лет.

Командо и кинолог Герда-Улла были выбраны Круглым столом служебных собак лучшим кинологом и лучшей служебной собакой тюремной службы в 2022 году!

Командо и Герда-Улла.
Командо и Герда-Улла. Фото: Kuvatõmmis Tallinna Vangla facebookist

Командо присоединился к тюремной семье весной 2014 года, а в 2016 году, после обучения в центре дрессировки служебных собак Мурасте, начал работать в тюремной службе.

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