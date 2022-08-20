19 августа Таллиннская тюрьма с гордостью отправила служебную собаку Командо на заслуженную пенсию, пишет Elu24.
ФОТО ⟩ Таллиннская тюрьма отправила служебного пса Командо на пенсию
Во время службы собака Командо проявляла интерес к вещам, имевшим контакт с наркотическими веществами. В своей повседневной работе его задачей была проверка писем, получаемых заключенными.
Также Командо проявил большой интерес к спортивным штанам в одной из посылок, где под этикеткой были спрятаны некие препараты, запрещенные в обороте, а также запрещенные к использованию без назначения врача.
Командо проведет пенсию со своим руководителем Гердой-Уллой, вместе с 12-летней немецкой овчаркой Карамелой и кошкой Беллой, которой скоро исполнится 8 лет.
Командо и кинолог Герда-Улла были выбраны Круглым столом служебных собак лучшим кинологом и лучшей служебной собакой тюремной службы в 2022 году!
Командо присоединился к тюремной семье весной 2014 года, а в 2016 году, после обучения в центре дрессировки служебных собак Мурасте, начал работать в тюремной службе.