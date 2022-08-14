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Фото ⟩ Редкий случай: жительница Эстонии встретила ужа-альбиноса

Трийн Пальмипуу
Редкий случай: жительница Эстонии встретила ужа-альбиноса
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Уж.
Уж. Фото: Ants Liigus/Pärnu Postimees

Уж – распространенная по всей Эстонии змея с темно-серой, коричневой или даже черной спиной и белым брюхом. Однако в Харьюмаа любительница природы засняла на камеру довольно редкую и особенную змею.

Пяйви-Пяэсу Крейцвальд-Прий в волости Куусалу в Харьюмаа случайно увидела редкую змею – ужа-альбиноса. Змея была длиной около 80 сантиметров.

Уж-альбинос
Уж-альбинос Фото: Päivi-Pääsu Kreutzwald-Prii

Пеэтер Пыльдсам из пярнуского экзотического террариума Minizoo подтвердил, что это, конечно, очень редкий вид. Для ужа это неестественный вариант цвета, недостаток темного пигмента. «Такие рождаются крайне редко, еще реже им удается выжить в дикой природе. Этот экземпляр был около 80 сантиметров в длину, так что удача на его стороне уже несколько лет. В других аспектах его жизнь ничем не отличается от других ужей, за исключением того, что из-за окраса он более заметный для своих врагов».

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