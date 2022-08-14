Фото ⟩ Редкий случай: жительница Эстонии встретила ужа-альбиноса

Пеэтер Пыльдсам из пярнуского экзотического террариума Minizoo подтвердил, что это, конечно, очень редкий вид. Для ужа это неестественный вариант цвета, недостаток темного пигмента. «Такие рождаются крайне редко, еще реже им удается выжить в дикой природе. Этот экземпляр был около 80 сантиметров в длину, так что удача на его стороне уже несколько лет. В других аспектах его жизнь ничем не отличается от других ужей, за исключением того, что из-за окраса он более заметный для своих врагов».