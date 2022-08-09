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По Тартумаа разгуливает эму. Хозяин просит не беспокоить птицу

Вейки Ояперв
, журналист
По Тартумаа разгуливает эму. Хозяин просит не беспокоить птицу
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Случайный прохожий заметил эму в лесу Ильматсалу в начале этой недели.
Случайный прохожий заметил эму в лесу Ильматсалу в начале этой недели. Фото: Erki Jõgi

В районе Ильматсалу расхаживает эму, который сбежал из вольера в деревне Ворбузе.

Летом птица самостоятельно находит пищу и не нуждается в посторонней помощи. Однако хозяин птицы просит не искать эму, так как из-за стресса птица может убежать еще дальше от дома.

Эму сбежал из вольера птицеводческой и животноводческой фирмы Estfarm около месяца назад. С тех пор владелец получил массу сообщений о том, где может находиться птица, однако поймать ее так и не удалось: эму очень быстрые.

«К счастью, он не так далеко от дома, где-то в радиусе пяти-семи километров», – сказал глава Estfarm Янек Притс.

Притс попросил любителей животных не приближаться к эму слишком близко, так как это может вызвать стресс у птицы. «Многие хотят помочь, но неумелая помощь может принести больше вреда, чем пользы. Если вы заметите птицу, позвоните по номеру 5371 3411», – продолжил он.

Эму питается мелкими животными, фруктами, семенами и насекомыми. «Мы достаточно хорошо знаем траекторию движения птицы и в ближайшее время планируем отправиться на ее поимку. Эму ищет близости хозяев, и если мы предложим ему любимое лакомство, то, надеюсь, сможем обойтись шприца-пистолета с седативным средством», – выразил надежду Притс.

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