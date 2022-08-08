По данным Эстонской ассоциации дикой природы, жители Вазалемма второе лето подряд находят мертвого лисёнка точно в одном и том же месте, и есть подозрение, что зверька сбил квадроцикл.
ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ⟩ В Вазалемма любитель быстрой езды убил лисёнка
В Вазалемма любитель быстрой езды убил лисёнка
Бездыханное тело лисёнка нашли на лесной дороге между частными домами 2 августа, вскоре после того, как в этом же районе раздавались звуки квадроцикла.
«На фотографиях также видно, что водитель преднамеренно съехал с дороги, предназначенной для движения, а за лисёнком видна тонкая тропа дикой природы, которая, вероятно, была его ежедневной траекторией», – написали члены ассоциации в публикации в социальных сетях.
Местные жители связались как с полицией, так и с государственным справочным телефоном, и в настоящее время этот вопрос решается.
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