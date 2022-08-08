ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ⟩ В Вазалемма любитель быстрой езды убил лисёнка

Бездыханное тело лисёнка нашли на лесной дороге между частными домами 2 августа, вскоре после того, как в этом же районе раздавались звуки квадроцикла.

«На фотографиях также видно, что водитель преднамеренно съехал с дороги, предназначенной для движения, а за лисёнком видна тонкая тропа дикой природы, которая, вероятно, была его ежедневной траекторией», – написали члены ассоциации в публикации в социальных сетях.