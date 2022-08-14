У ВАС ЕСТЬ ТАКОЙ КОТИК? ⟩ Дома будут деньги, счастье и любовь: какие коты притягивают к жилью удачу

Коты и собаки - животные, без которых огромное количество хозяев уже не представляют свою жизнь. Несмотря на то что эти животные могут и напакостить, они могут также поднять настроение и подарят свою ласку.

Но как оказалось, коты еще и способны притягивать нешуточную удачу в дом. Для них дом - это место благополучия и комфорта. Кошки способны ощущать воздействие любой энергии и сигнализировать о негативе в доме.

Эзотерики считают, что энергетику животного определяет именно цвет его шерсти. Коты могут повлиять на энергетику в доме и выступить в роли талисмана.

Черные кошки

Существует много суеверий о том, что коты с шерстью черного окраса приносят лишь беды, они спутники ведьм и колдунов, но это все не так. На самом деле черные котики защищают дом, в котором поселились. Считается, что они даже могут уберечь помещение от заговоров, конфликтов и болезней.

Черная кошка может положительно повлиять на все сферы хозяина, помогает бороться с завистью, обидами и злостью. Такие коты приносят в дом незаурядный нрав. Следует отметить, что они могут сигнализировать о том, что приближается что-то неприятное. В этот момент они обеспокоены и не могут найти себе места.

Коты с рыжей шерстью