Мечтаешь о котике? Это прекрасно, но помни, что кошки некоторых пород не будут уютно мурчать у тебя на коленях, а скорее в любой непонятной ситуации сделают кусь (больно!). Кроме того, не все кошки уживаются с детьми и другими животными. Thevoicemag.ru рассказывает, кого не надо покупать, если вы не готовы играть в дрессировщиков тигров.
Дикие и опасные: десять пород кошек с самым сложным характером
Если вы воображаете, что домашняя кошка — это милый и безобидный питомец, то вы, увы, заблуждаетесь. Во-первых, любая кошка — это по своей природе хищник и безжалостный убийца. Во-вторых, далеко не все породы так безобидны, как может показаться со стороны. И об этом всегда стоит помнить, особенно если вам приглянулась одна из пород, приведенных ниже.
Абиссинская кошка
Одна из самых древних пород кошек, которая отличается необычным внешним видом, напоминающим пуму, имеет весьма непростой характер. Эта кошка требует воспитания с момента появления в доме, а если этого не будет — готовьтесь к тому, что питомец будет не просто агрессивен, но и злопамятен. Впрочем, воспитание и дрессировка превратят абиссинца в прекрасного друга.
Бенгальская кошка
Порода, которая внешне также напоминает хищника: пятнистая шерсть вызывает ассоциации с леопардом. Активный характер, охотничьи инстинкты в сочетании с отсутствием воспитания способны принести множество проблем хозяину. Никакой агрессии со стороны человека бенгалы не терпят и всегда готовы ответить тем же.
Британская короткошёрстная кошка
Одна из самых красивых кошек, которая отличается своенравным характером. Если не заниматься воспитанием британца, то эта достаточно тяжёлая кошка с независимым характером способна доставить немало проблем. И пусть тебя не вводит в заблуждение мимишная внешность животного.
Картезианская кошка
Плотная и крепкая порода кошек, имеющая развитые охотничьи инстинкты и крайне независимый характер. Всё это, как и у других приведённых в этом списке пород, в отсутствие должного воспитания способно превратить шартреза из просто домашнего питомца в источник опасности для своего владельца.
Мейн-кун
Возможно, самая большая из домашних кошек, которая в силу своих габаритов может представлять угрозу для людей. При условии, правда, неправильного воспитания. Но если хозяева уделили внимание своему питомцу, занимались его воспитанием, то опасаться мейн-куна не стоит.
Меконгский бобтейл
Необычная порода кошек, которая, как считается, была выведена в России. Одним из прародителей меконгского бобтейла были сиамские кошки, что в том числе обусловило и их своенравный характер. При угрозе они способны достаточно серьёзно травмировать.
Саванна
Гибрид домашней кошки и хищного сервала, что в принципе уже обещает непростой характер питомца. Саванна отличается яркой внешностью и достаточно высокой ценой, но об этом вы вспомните в последнюю очередь, когда питомец на какое-то ваше действие отреагирует агрессией.
Сиамская кошка
Порода, которая для многих ассоциируется с агрессией, на самом деле может быть опасной. Своенравный характер в сочетании с острыми когтями и зубами, которые сиамец готов пустить в дело в любой момент, могут служить подтверждением стереотипа об агрессивности этой породы.
Сибирская кошка
Большая и достаточно тяжёлая кошка с развитым охотничьим инстинктом и сильным характером. Если хозяин грамотно подошёл к воспитанию питомца, то проблем с ним не будет, ну а если человек дал слабину, то сибиряк может быть источником проблем и травм.
Хауси
Очередной гибрид — абиссинской кошки, о которой речь шла выше, и дикого камышового кота. Внешность хищника подкреплена соответствующим характером — активный питомец, требующий воспитания и отсутствия всякой, даже шуточной, агрессии со стороны человека. Любое проявление агрессии может привести к жёсткому ответу со стороны хауси.
Впрочем, это вовсе не означает, что держать кошек вышеперечисленных пород дома не стоит — множество счастливых хозяев этих питомцев служат лучшим подтверждением. Но, если вы соберётесь выбирать себе питомца из представителей этих пород, помни, что потребуется серьезное воспитание любимца.