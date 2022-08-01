Дикие и опасные: десять пород кошек с самым сложным характером

Если вы воображаете, что домашняя кошка — это милый и безобидный питомец, то вы, увы, заблуждаетесь. Во-первых, любая кошка — это по своей природе хищник и безжалостный убийца. Во-вторых, далеко не все породы так безобидны, как может показаться со стороны. И об этом всегда стоит помнить, особенно если вам приглянулась одна из пород, приведенных ниже.

Абиссинская кошка

Одна из самых древних пород кошек, которая отличается необычным внешним видом, напоминающим пуму, имеет весьма непростой характер. Эта кошка требует воспитания с момента появления в доме, а если этого не будет — готовьтесь к тому, что питомец будет не просто агрессивен, но и злопамятен. Впрочем, воспитание и дрессировка превратят абиссинца в прекрасного друга.

Бенгальская кошка

Порода, которая внешне также напоминает хищника: пятнистая шерсть вызывает ассоциации с леопардом. Активный характер, охотничьи инстинкты в сочетании с отсутствием воспитания способны принести множество проблем хозяину. Никакой агрессии со стороны человека бенгалы не терпят и всегда готовы ответить тем же.

Британская короткошёрстная кошка

Одна из самых красивых кошек, которая отличается своенравным характером. Если не заниматься воспитанием британца, то эта достаточно тяжёлая кошка с независимым характером способна доставить немало проблем. И пусть тебя не вводит в заблуждение мимишная внешность животного.

Картезианская кошка