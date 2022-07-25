Как известно, кошки умеют пролезать в самые крошечные щели, однако то, как один котенок поместился между колесным и тормозным дисками автомобиля, удивило даже видавших многое спасателей. Спасателям-добровольцам Рынгу пришлось снимать колесо, чтобы освободить попавшую в беду кошку.
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Спасателям пришлось снять колесо машины, чтобы спасти котенка
Спасателям пришлось снять колесо машины, чтобы спасти котенка
Инцидент произошел в субботу вечером, когда семья ехала на своем автомобиле домой. В деревне Корусте водитель заметил идущее по дороге семейство кошек и решил остановить машину в целях безопасности. «Семья хотела убедиться, что кошки безопасно перешли дорогу», – сказал спасатель-доброволец Рийво Ретсник.
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