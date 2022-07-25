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Спасателям пришлось снять колесо машины, чтобы спасти котенка

Вейки Ояперв
, журналист
Спасателям пришлось снять колесо машины, чтобы спасти котенка
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Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Elmo Riig

Как известно, кошки умеют пролезать в самые крошечные щели, однако то, как один котенок поместился между колесным и тормозным дисками автомобиля, удивило даже видавших многое спасателей. Спасателям-добровольцам Рынгу пришлось снимать колесо, чтобы освободить попавшую в беду кошку.

Инцидент произошел в субботу вечером, когда семья ехала на своем автомобиле домой. В деревне Корусте водитель заметил идущее по дороге семейство кошек и решил остановить машину в целях безопасности. «Семья хотела убедиться, что кошки безопасно перешли дорогу», – сказал спасатель-доброволец Рийво Ретсник.

Однако один из котят так испугался встречи с незнакомцами, что забежал под машину и каким-то образом залез между колесным и тормозным дисками. Поскольку ни мать-кошка, ни семья не смогли добраться до испуганного котенка, было принято решение вызвать спасателей.

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