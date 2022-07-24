Собственники хутора Тоотси сделали тревожный пост в Facebook. Предположительно, принадлежавшая семье лошадь испугалась фейерверка со свадьбы соседей и, пытаясь убежать в состоянии паники, нанесла себе смертельные травмы, пишет Elu24.
Свадебное торжество с фейерверком закончилось смертью лошади
«Наша любимая лошадь Хыбевалге умерла в пятницу вечером. Рядом с домом на туристической ферме свадебная вечеринка закончилась фейерверком… а для нас — смертью лошади. Он умер в своем доме, в своем загоне, в своем стаде — там, где он должен быть в наибольшей безопасности», — пишет в посте Маарья Лийза Касемаа.
По словам женщины, лошадь запаниковала из-за фейерверка, застряла задней ногой между двумя деревьями и упала так, что получила смертельную травму головы.
«Я, другие хозяева животных, члены сообщества, туристы, тусовщики, организаторы мероприятий, предприниматели — мы все должны сделать выводы из этой ситуации», — говорит Касемаа, мы должны научиться больше считаться с животными.
Мы также связались с автором поста, чтобы узнать подробности. «Это важный и болезненный вопрос для всех животноводов. Хотелось бы подождать еще несколько дней для более предметного обсуждения и раскрытия темы. Обстоятельства выясняются», — члены семьи пока не хотят публично говорить о печальном событии.