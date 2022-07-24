Свадебное торжество с фейерверком закончилось смертью лошади

«Наша любимая лошадь Хыбевалге умерла в пятницу вечером. Рядом с домом на туристической ферме свадебная вечеринка закончилась фейерверком… а для нас — смертью лошади. Он умер в своем доме, в своем загоне, в своем стаде — там, где он должен быть в наибольшей безопасности», — пишет в посте Маарья Лийза Касемаа.

По словам женщины, лошадь запаниковала из-за фейерверка, застряла задней ногой между двумя деревьями и упала так, что получила смертельную травму головы.

«Я, другие хозяева животных, члены сообщества, туристы, тусовщики, организаторы мероприятий, предприниматели — мы все должны сделать выводы из этой ситуации», — говорит Касемаа, мы должны научиться больше считаться с животными.