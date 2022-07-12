Видео ⟩ Предупреждение водителя грузовика не помогло: микроавтомобиль переехал утиное семейство

Печальная история произошла в прошлый четверг, 7 июля, до полудня. В тот день водитель микроавтомобиля, не сбавляя скорости, наехал на семейство уток на шоссе Тапа-Кадрина. «Разлетелись на две стороны. Мать спаслась, но не все птенцы», – сказал Эхасалу.

Водитель грузовика увидел это в зеркало заднего вида. Эхасалу уточнил, что не знает дальнейшей судьбы утиного семейства, поскольку не остановил свою машину, чтобы поближе рассмотреть место трагедии.

В момент аварии бортовая камера грузовика показывала 10:36. По словам Эхасалу, это все же произошло в 11:36, так как устройство не было переведено с зимнего времени на летнее.

Хотя водитель микроавтомобиля попал в поле зрения камеры, личность виновника неизвестна и он сам не объявился. Это вызвало настоящую бурю возмущения в группе Facebook «Märgatud Tapal ning Tapa vallas».

«Микроавтомобили надо вообще убрать с дорог», – отметила Элис Юхансон. «Не убирать, но их водителям обязательно пройти немедленно базовые курсы по дорожному движению и вождению», – потребовала Мелиссия Йоосу.