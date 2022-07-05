Крупнейший в Эстонии волонтерский приют для бездомных животных Pesaleidja сообщает, что ему срочно нужна поддержка для продолжения спасения кошек.
Кошачий приют в беде: неоплаченных счетов скопилось на 15 000 евро
Кошачий приют в беде: неоплаченных счетов скопилось на 15 000 евро
«На данный момент под нашей опекой находится 405 животных, 75 из которых — котята, и если заболеет один, то скоро заболеет и весь помет, потому что все они живут близко друг к другу. Медицинские счета на данный момент безумно велики, потому что рост цен не обошел стороной и ветеринарные клиники. На нашем счету в настоящее время лежит 96,12 евро. А неоплаченных счетов - на 15 206,98 евро!" описывает Pesaleidja тревожное положение.
Помогите приюту продолжать помогать кошкам и смотрите подробную информацию о пожертвовании ЗДЕСЬ или на сайте Pesaleidja.
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