Кошачий приют в беде: неоплаченных счетов скопилось на 15 000 евро

«На данный момент под нашей опекой находится 405 животных, 75 из которых — котята, и если заболеет один, то скоро заболеет и весь помет, потому что все они живут близко друг к другу. Медицинские счета на данный момент безумно велики, потому что рост цен не обошел стороной и ветеринарные клиники. На нашем счету в настоящее время лежит 96,12 евро. А неоплаченных счетов - на 15 206,98 евро!" описывает Pesaleidja тревожное положение.