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Таллиннские спасатели спасли чайку и летучую мышь

BNS
Таллиннские спасатели спасли чайку и летучую мышь
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Снимок иллюстративный
Снимок иллюстративный Фото: Ove Maidla

Спасатели в воскресенье пришли в Таллинне на помощь чайке и летучей мыши.

В 11:50 воскресенье спасатели вызволили из котлована глубиной два метра на улице Эндла оказавшуюся там чайку, которая сама не могла взлететь со дна ямы, сообщила во вторник пресс-служба Пыхьяского спасательного центра.

В 10:43 того же дня спасателей вызвали в квартиру на улице Пунане в Ласнамяэ – там в комнату залетела и повисла на гардине летучая мышь. Спасатели вернули зверька в родную ему природную среду.

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