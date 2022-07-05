Таллиннские спасатели спасли чайку и летучую мышь

В 11:50 воскресенье спасатели вызволили из котлована глубиной два метра на улице Эндла оказавшуюся там чайку, которая сама не могла взлететь со дна ямы, сообщила во вторник пресс-служба Пыхьяского спасательного центра.

В 10:43 того же дня спасателей вызвали в квартиру на улице Пунане в Ласнамяэ – там в комнату залетела и повисла на гардине летучая мышь. Спасатели вернули зверька в родную ему природную среду.