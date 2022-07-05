Если кошка любит спать в хозяйской постели, что это значит?

Еще котам нравится ловить всяких мелких грызунов, наводящих ужас на домохозяек. Даже если в твоей квартире нет никакой лишней живности, кот всегда может занять себя отловом моли, мух, майских жуков.

Твоя нервная система будет в порядке. Кошачье мурлыканье снижает уровень стресса и уменьшает чувство тревоги и беспокойства. Ты всегда будешь иметь надежную поддержку. В трудное время кошки помогут пережить сильные тяжелые эмоции, такие как печаль, гнев и горе. У тебя наладится личная жизнь. 70 % мужчин почти безоговорочно доверяют женщинам, у которых есть кошки. Ты станешь значительно умнее. Общение с таким сложным животным, как кошка, повышает уровень интеллекта и помогает быстро налаживать контакты с другими людьми. Ты будешь меньше ходить к врачам. Ведь лечебные свойства кошек известны уже давно. Существует даже направление медицины под названием «фелинотерапия», которое изучает влияние на человеческий организм пушистых врачевателей. У тебя появится прекрасный друг. Совсем недавно ученые (не британские) выяснили, что наличие кота в квартире сопоставимо с проживанием в семейной паре. Коты умеют дарить любовь и нежность. Ты докажешь свою доброту. Коты знают, кому можно доверять, и отдают предпочтение только порядочным людям. Твой режим сна придет в норму. Давно проверенный факт — женщина отдыхает гораздо лучше, если на соседней подушке спит кот, а не романтический партнер. У твоих детей не будет склонности к аллергии. Кошки удивительным образом укрепляют иммунитет маленьких детей и предотвращают появление у них аллергических реакций и астмы. Кот может спасти тебе жизнь. Известно множество случаев, когда коты обнаруживали пожар или утечку газа гораздо раньше своих владельцев, поднимали шум и таким образом спасали всю семью.

Для того чтобы принести пользу хозяину, кошка должна безоговорочно хорошо чувствовать себя дома. Так что береги свою кошку, ухаживай за ней и обращайся с ней ласково. Она отдаст тебе всю любовь, на которую способна, а любви в таком маленьком сердечке, поверь нам, более чем достаточно.