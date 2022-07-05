Если вы хоть раз держали в доме кота или кошку, то знаете наверняка, сколько радости и приятных эмоций они могут принести. Да, коты шкодят, пакостят и доставляют немало хлопот, но как честно потом отрабатывают нанесенный ущерб.
Если кошка любит спать в хозяйской постели, что это значит?
Кошки — прекрасные собеседники. Когда некому излить душу, можно взять на колени домашнего питомца и поделиться тем, что тревожит. И на душе станет немного легче.
Редакция «Так Просто!» подготовила для тебя 10 веских причин, чтобы завести котенка, если у тебя до сих пор нет такого полезного домашнего животного. Больше никто тебе не докажет, что собака лучше кота.
Факты о котах
Еще котам нравится ловить всяких мелких грызунов, наводящих ужас на домохозяек. Даже если в твоей квартире нет никакой лишней живности, кот всегда может занять себя отловом моли, мух, майских жуков.
- Твоя нервная система будет в порядке. Кошачье мурлыканье снижает уровень стресса и уменьшает чувство тревоги и беспокойства.
- Ты всегда будешь иметь надежную поддержку. В трудное время кошки помогут пережить сильные тяжелые эмоции, такие как печаль, гнев и горе.
- У тебя наладится личная жизнь. 70 % мужчин почти безоговорочно доверяют женщинам, у которых есть кошки.
- Ты станешь значительно умнее. Общение с таким сложным животным, как кошка, повышает уровень интеллекта и помогает быстро налаживать контакты с другими людьми.
- Ты будешь меньше ходить к врачам. Ведь лечебные свойства кошек известны уже давно. Существует даже направление медицины под названием «фелинотерапия», которое изучает влияние на человеческий организм пушистых врачевателей.
- У тебя появится прекрасный друг. Совсем недавно ученые (не британские) выяснили, что наличие кота в квартире сопоставимо с проживанием в семейной паре. Коты умеют дарить любовь и нежность.
- Ты докажешь свою доброту. Коты знают, кому можно доверять, и отдают предпочтение только порядочным людям.
- Твой режим сна придет в норму. Давно проверенный факт — женщина отдыхает гораздо лучше, если на соседней подушке спит кот, а не романтический партнер.
- У твоих детей не будет склонности к аллергии. Кошки удивительным образом укрепляют иммунитет маленьких детей и предотвращают появление у них аллергических реакций и астмы.
- Кот может спасти тебе жизнь. Известно множество случаев, когда коты обнаруживали пожар или утечку газа гораздо раньше своих владельцев, поднимали шум и таким образом спасали всю семью.
Для того чтобы принести пользу хозяину, кошка должна безоговорочно хорошо чувствовать себя дома. Так что береги свою кошку, ухаживай за ней и обращайся с ней ласково. Она отдаст тебе всю любовь, на которую способна, а любви в таком маленьком сердечке, поверь нам, более чем достаточно.