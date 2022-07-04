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В охотничьем сезоне в Эстонии застрелили более 700 диких кабанов

rus.postimees.ee
В охотничьем сезоне в Эстонии застрелили более 700 диких кабанов
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Кабан. Снимок иллюстративный
Кабан. Снимок иллюстративный Фото: JAANUS LENSMENT/POSTIMEES

В охотничьем сезоне этого года охотники застрелили в Эстонии 747 диких кабанов.

Больше всего кабанов было застрелено на Сааремаа – 181, активной была охота и на Хийумаа, где добычей охотников стали 103 диких кабана, сообщает статистика Департамента окружающей среды.

С целью ограничения распространения африканской чумы свиней (SAK) охота на диких кабанов разрешена сейчас круглый год – как из засидки, так и облавная и охота с подходом.

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