В охотничьем сезоне в Эстонии застрелили более 700 диких кабанов

Больше всего кабанов было застрелено на Сааремаа – 181, активной была охота и на Хийумаа, где добычей охотников стали 103 диких кабана, сообщает статистика Департамента окружающей среды.

С целью ограничения распространения африканской чумы свиней (SAK) охота на диких кабанов разрешена сейчас круглый год – как из засидки, так и облавная и охота с подходом.