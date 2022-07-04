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Собаки оказались в смертельно опасной ловушке: на место вызвали спасателей

rus.postimees.ee
Собаки оказались в смертельно опасной ловушке: на место вызвали спасателей
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Собака в машине в жару. Фото иллюстративное.
Собака в машине в жару. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

В воскресенье, 3 июня, в 10:14 спасатели вызвали в волость Ярва в деревню Имавере на Вильяндиское шоссе, где нужно было спасти собак, которые оказались в ловушке в машине.

Двери автомобиля были заперты, а ключи находились в машине, поэтому водитель никак не мог попасть к собакам. Спасатели открыли двери и выпустили собак, сообщает пресс-служба Ляэнеского спасательного центра. 

Для собак в настоящее время очень опасно находиться в раскаленной машине, поскольку в теплую погоду в закрытой машине очень быстро поднимается температура и животное рискует перегреться.

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