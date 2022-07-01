Эти 10 продуктов нельзя давать кошкам, они вредят их здоровью

Правильное питание и здоровье связаны напрямую не только для хозяев, но и для их питомцев. Однако многие люди считают, что давать кошке вкусности со стола — это проявление любви. К сожалению, человеческая еда зачастую очень вредит здоровью животных. Эти 10 продуктов — настоящее табу для котов.

1 Рыбные консервы

Запах рыбы для кошек весьма приятен, но в консервах слишком много вредного масла, соли. Даже небольшое количество может вызвать несварение, а при регулярном употреблении грозит болезнями печени, ожирением.

2 Колбаса и другие мясные продукты

Колбаска, сало, сосиска — то, что кошка всегда почти съест с удовольствием. Но большое количество консервантов, соли, специй и жира способны вызвать расстройство пищеварения и резкие боли.

3 Кости

Любые кости — птиц, рыбы, даже без острых краев, образуют их при разгрызании. А значит, слишком высок риск поранить если не пищевод, то желудок или кишки. Исход может быть весьма печальным, вплоть до летального.

4 Сырое яйцо

Котам можно давать перепелиные яйца в сыром виде, а куриные или любые другие — ни в коем случае. Там могут быть бактерии, вызывающие расстройства кишечника и нарушающие работу почек.

5 Тесто, хлебобулочные изделия

Любая выпечка противопоказана котам, из-за нее желудок растягивается, болит и может вызвать отравление.

6 Чеснок, лук

Не только в сыром виде, но и супе или втором блюде эти продукты могут вызвать отравление. Они токсичны для кошек, провоцируют серьезные заболевания.

7 Все с кофеином

Речь идет о любых напитках, в которых есть данное вещество. Кофеин очень вреден, он приводит к одышке, аритмии вплоть до остановки дыхания.

8 Шоколад

В шоколаде есть теобромин, которые способен вызвать судороги и сердечную недостаточность у кошек.

9 Виноград и изюм

Виноград в любых видах приводит к отравлениям, рвоте, нарушает работу почек.

10 Сырая рыба

Рыба, пойманная в пресной воде, содержит паразиты, которые в организме животного приживаются и создают множество проблем со здоровьем. Это аллергические реакции, болезни ЖКТ, выпадение шерсти.