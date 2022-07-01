Домашние питомцы — это не только большая радость, но и огромная ответственность. Очень важно организовать правильный уход за пушистым домочадцем. Многие считают, что кошки не требуют особой заботы — убрал туалет, покормил и все. Но даже эти простые действия могут включать в себя серьезные ошибки, пишет lucky-women.ru.
Эти 10 продуктов нельзя давать кошкам, они вредят их здоровью
Правильное питание и здоровье связаны напрямую не только для хозяев, но и для их питомцев. Однако многие люди считают, что давать кошке вкусности со стола — это проявление любви. К сожалению, человеческая еда зачастую очень вредит здоровью животных. Эти 10 продуктов — настоящее табу для котов.
1 Рыбные консервы
Запах рыбы для кошек весьма приятен, но в консервах слишком много вредного масла, соли. Даже небольшое количество может вызвать несварение, а при регулярном употреблении грозит болезнями печени, ожирением.
2 Колбаса и другие мясные продукты
Колбаска, сало, сосиска — то, что кошка всегда почти съест с удовольствием. Но большое количество консервантов, соли, специй и жира способны вызвать расстройство пищеварения и резкие боли.
3 Кости
Любые кости — птиц, рыбы, даже без острых краев, образуют их при разгрызании. А значит, слишком высок риск поранить если не пищевод, то желудок или кишки. Исход может быть весьма печальным, вплоть до летального.
4 Сырое яйцо
Котам можно давать перепелиные яйца в сыром виде, а куриные или любые другие — ни в коем случае. Там могут быть бактерии, вызывающие расстройства кишечника и нарушающие работу почек.
5 Тесто, хлебобулочные изделия
6 Чеснок, лук
Не только в сыром виде, но и супе или втором блюде эти продукты могут вызвать отравление. Они токсичны для кошек, провоцируют серьезные заболевания.
7 Все с кофеином
Речь идет о любых напитках, в которых есть данное вещество. Кофеин очень вреден, он приводит к одышке, аритмии вплоть до остановки дыхания.
8 Шоколад
В шоколаде есть теобромин, которые способен вызвать судороги и сердечную недостаточность у кошек.
9 Виноград и изюм
Виноград в любых видах приводит к отравлениям, рвоте, нарушает работу почек.
10 Сырая рыба
Рыба, пойманная в пресной воде, содержит паразиты, которые в организме животного приживаются и создают множество проблем со здоровьем. Это аллергические реакции, болезни ЖКТ, выпадение шерсти.
Чтобы питомец был здоров, необходимо его правильно кормить. Используйте специально предназначенный для кошек корм, учитывая возраст, породу, особенности здоровья.