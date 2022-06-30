Шокирующие фото ⟩ Женщина получила в Финляндии пожизненный запрет на содержание животных, но продолжает мучить собак в Эстонии

Она определенно кормила щенков молоком, то есть одно из увлечений мучительницы животных, вероятно, содержание щенячьей фабрики. Все найденные собаки - женского пола, и насколько известно, у одной из них было несколько пометов.

«Одним словом, дела очень плохи, но сейчас Розин борется и остается в живых. За раз можно есть ложку корма, а жидкость вводят через вену. На данный момент с ней больше ничего не сделать, кроме как взывать к высшим силам», — говорится в посте.

За другими собаками приехал зоозащитник Ханнес, чей день закончился их транспортировкой в ​​три часа ночи. «Коричневая собака тоже была очень худая, ее когти были очень длинными, поэтому, когда ее вытащили из клетки, она даже не могла нормально ходить. Судя по всему, эту беднягу месяцами держали в этой клетке. Если бы собака не издала ни звука и не позвала на помощь, найти ее в этих зарослях до груди было бы невозможно», — говорится в сообщении союза.

Помимо трех собак, на месте также были три кошки, которые были заперты в зеленом автохламе и были освобождены до прибытия защитников животных. Одна из кошек из-за голода съела ужа.

Повсюду валялись грязные клетки для животных, наполненные фекалиями и пустыми мисками.