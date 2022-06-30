В понедельник, 27 июня, вечером в Эстонский союз защиты животных поступил тревожный звонок из деревни Ваймыйза близ Мярьямаа. Зоозащитникам сообщили, что собаки одной женщины находятся в ужасном состоянии. Саму хозяйку никто не видел в течение пяти дней, пишет Lemmik.
Шокирующие фото ⟩ Женщина получила в Финляндии пожизненный запрет на содержание животных, но продолжает мучить собак в Эстонии
«Черная собака на цепи в несколько метров лежала на животе и была уже настолько слаба, что не могла встать. Из глаз ужасно тек гной, а тело, по сути, представляло собой скелет. Не было ни воды, ни еды», — описывает происходящее во дворе Эстонское общество защиты животных в посте в соцсетях.
Вторая собака прыгала на цепи, которая была короче допустимой, и тоже была без еды и воды. Третьей собаки сначала не было видно, был слышен только лай. Когда информатор отправился искать животное, то увидел удручающее зрелище: собака находилась в крохотной клетке, перед ним было только пустое ведро. Судя по всему, собака питалась собственными фекалиями.
По словам защитницы животных Лии, которая приехала на место событий поздно вечером, картина была кошмарной. Черная собака была в таком плохом состоянии, что ее пришлось срочно доставить в клинику скорой ветеринарной помощи. «Информаторы поставили перед ней воду, которую собака жадно выпила, ни капли не осталось», — пишет союз.
Состояние собаки по кличке Розин во время поездки было настолько плохим, что Лия боялась, что животное не дотянет до Таллинна. Собака лежала неподвижно и ни на что не реагировала. К счастью, она живой добралась до клиники.
Собака весила всего 21 килограмм, хотя в соответствии с нормой она должна была бы весить вдвое больше. Ни грамма жира, потеря мышечной массы, истощение, обезвоживание и анемия. Кожа, вероятно, воспалилась, шерсть сухая и безжизненная. Глаза загноились. Передние зубы настолько изношены, что причиняют ужасную боль, их все придется удалить.
Она определенно кормила щенков молоком, то есть одно из увлечений мучительницы животных, вероятно, содержание щенячьей фабрики. Все найденные собаки - женского пола, и насколько известно, у одной из них было несколько пометов.
«Одним словом, дела очень плохи, но сейчас Розин борется и остается в живых. За раз можно есть ложку корма, а жидкость вводят через вену. На данный момент с ней больше ничего не сделать, кроме как взывать к высшим силам», — говорится в посте.
За другими собаками приехал зоозащитник Ханнес, чей день закончился их транспортировкой в три часа ночи. «Коричневая собака тоже была очень худая, ее когти были очень длинными, поэтому, когда ее вытащили из клетки, она даже не могла нормально ходить. Судя по всему, эту беднягу месяцами держали в этой клетке. Если бы собака не издала ни звука и не позвала на помощь, найти ее в этих зарослях до груди было бы невозможно», — говорится в сообщении союза.
Помимо трех собак, на месте также были три кошки, которые были заперты в зеленом автохламе и были освобождены до прибытия защитников животных. Одна из кошек из-за голода съела ужа.
Повсюду валялись грязные клетки для животных, наполненные фекалиями и пустыми мисками.
Защитники животных начали выяснять, кто же владелица. Выяснилось, что это известная в Финляндии мучительница животных, которую зовут Сиркка Хелена Нюссенен. Ее криминальное прошлое восходит как минимум к 2000 году.
На протяжении десятилетий Хелена брала животных — от хомяков до пони. Все они оказывались в клетках, голодали, были брошены умирать от болезней и т. д.
В Финляндии суд несколько раз выдавал ей запрет на содержание животных, и последним решением был пожизненный запрет. Для нее уже стало привычкой менять место жительства после того, как у нее отбирали животных, и продолжать заниматься тем же.
«У нее даже был зарегистрирован питомник в Финляндии, и одним из ее увлечений было разводить щенков. Одним словом, самая отвратительная мучительница животных, какую только можно представить», — говорят зоозащитники.
Союз уже связался с финской полицией, поскольку есть подозрение, что у нее еще могут быть животные и в Финляндии. Полиция проверяет это сообщение.
«Волости была известна эта женщина, но по непонятной причине ей позволяли свободно и безнаказанно творить свои дела. По случаю 65-летия ее поздравили в волостной газете. Разумеется, когда волостные чиновники понятия не имели, что происходит в деревне Ваймыйза в волости Мярьямаа. На этом участке нет ни воды, ни электричества, а сама женщина жила в передвижном доме», — говорится в сообщении союза.
Если кто-то знает или подозревает, что у Сиркки Хелены Нюссонен где-то есть еще замученные животные, сообщите об этом Эстонскому союзу защиты животных!
Тех, кто может, просят пожертвовать деньги на попытку спасти Розин.
Получатель: Eestimaa Loomakaitse Liit
Пояснение к платежу: «Rosin»
EE742200221052074915 (Swedbank)
EE441010220252652225 (SEB)
EE181700017004664286 (Luminor Bank)
EE087700771003771380 (LHV Pank)
EE824204278617897405 (Coop Pank)
Телефоны для пожертвований:
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*Приветствие нужно прослушать до конца, иначе пожертвование не будет переведено.