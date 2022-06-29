ФОТО ⟩ Когда покос травы несет смерть: трактор скосил детенышей животных

«Большие животные – те убегают, а маленькие, те, кто только родился, они не убегают до последнего. Нет разницы, с какой стороны косить – изнутри или снаружи. Мы скосили вокруг поля и после этого косили с одной стороны, чтобы у животных была возможность двигаться в лес или парк. Если говорить о скорости трактора, то человек, который вообще ничего не понимает и впервые видит трактор, ему всегда кажется, что он едет слишком быстро. Это такое дело. Они городские люди, откуда они могут знать, быстро это или медленно? Мы уже медленно косили, но людям это кажется быстро. Это палка о двух концах. Мы косим не первый год, мы знаем, что делаем. То, что животные погибают, неизбежный процесс. Бывает», – высказался по поводу ситуации Бушинскис.