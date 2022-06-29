13 июня этого года крестьянское хозяйство косило поле в Салдусском крае в Латвии. После окончания работ жители окружающих домов констатировали, что на скошенных площадях находятся тела убитых животных. Очевидица произошедшего Эвита Гринберга рассказывает, что ей пришлось столкнуться с косулей-мамой, которая в замешательстве ходила по останкам животных и искала своих пропавших детенышей. В свою очередь, в крестьянском хозяйстве указывают – смерть животных во время покоса травы неизбежна. Действительно ли это так? Об этом пишет RUS TVNET.
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ФОТО ⟩ Когда покос травы несет смерть: трактор скосил детенышей животных
Гринберга отмечает, что каждый год это хозяйство косит траву, однако в этом году впервые после покоса жители заметили на поле останки различных животных. Она отмечает, что тракторист ехал слишком быстро, кроме того, он косил неправильно – в частности, не от середины луга к краям, а с краев к середине, лишив таким образом животных возможности избежать смерти.
«Мы выступаем не против покоса травы, а за то, чтобы соблюдали правила и наносили по возможности меньше ущерба природе, чтобы не погибали животные. Мне пришлось столкнуться с косулей-мамой, которая искала своих детенышей. Обычно косули убегают, но в этот раз косуля-мама была в замешательстве и подходила ко мне несколько раз, несмотря на то, что я была с двумя собаками. Что я могу объяснить своему внуку, который увидел эту маленькую ножку косули? Он спрашивает у меня: "Как же теперь маленькая косулечка будет без ножки ходить?". В то же время парадокс – это крестьянское хозяйство занимается выращиванием страусов и организует детские экскурсии», – рассказывает очевидица.
Смерть животных во время покоса неизбежна
Руководитель крестьянского хозяйства Марек Бушинскис не захотел назвать хозяйство, однако согласился прокомментировать произошедшее. Он указывает, что нет разницы, как косить. Трактор сначала косил траву, объезжая вокруг поля, и продолжил косить с одной стороны поля. Кроме того, руководитель хозяйства отмечает, что гибель животных во время покоса поля неизбежна: «Бывает».
«Большие животные – те убегают, а маленькие, те, кто только родился, они не убегают до последнего. Нет разницы, с какой стороны косить – изнутри или снаружи. Мы скосили вокруг поля и после этого косили с одной стороны, чтобы у животных была возможность двигаться в лес или парк. Если говорить о скорости трактора, то человек, который вообще ничего не понимает и впервые видит трактор, ему всегда кажется, что он едет слишком быстро. Это такое дело. Они городские люди, откуда они могут знать, быстро это или медленно? Мы уже медленно косили, но людям это кажется быстро. Это палка о двух концах. Мы косим не первый год, мы знаем, что делаем. То, что животные погибают, неизбежный процесс. Бывает», – высказался по поводу ситуации Бушинскис.
Полиция нарушений не усматривает
TVNET связался с муниципальной полицией Салдуса, которая указала, что это не единственный случай, когда во время проведения сельскохозяйственных работ погибают детеныши животных. «У них [детенышей животных] есть тенденция прятаться, чтобы шум или угроза прошли мимо, и когда коса подъезжает, уже, к сожалению, слишком поздно, животное уже избежать ее не может».
Заместитель начальника муниципальной полиции Салдуса Роланд Маргелис нарушений в действиях крестьянского хозяйства не видит, так как, осуществляя работы по покосу, тракторист не пытался осознанно уничтожить животных. Маргелис отмечает, что у полиции нет данных о превышении трактористом скорости движения. Муниципальная полиция информацию о произошедшем передала Управлению по защите природы (DAP) для дальнейшего рассмотрения.
«В нашем распоряжении нет данных, что была превышена скорость. Да, возможно, какое-то животное погибло. После обращения госпожи к нам мы связались с приютом для животных, представитель которого приехал и пришел к выводу, что животных нет. Прошло несколько дней. Для других останки животных, к сожалению, стали пищей. У нас нет ни подтверждения, ни противоположных фактов, что тракторист убил зверей посреди поля. Мы связались с DAP, передали дело дальше, чтобы они оценивали, было нарушение или нет», – утверждает Маргелис.
Однако в DAP дело так и не было начато, так как оно не находится в компетенции учреждения. Заместитель директора Курземской региональной администрации DAP, глава отдела по защите природы Райтс Чаклиньш подтвердил TVNET, что в DAP обратилось некое лицо по поводу происшествия в Салдусском крае, где после интенсивного покоса травы трактором погибли детеныши животных. После получения этой информации DAP, основываясь на Законе о защите животных, переслало информацию о происшествии для рассмотрения в Госслужбу леса (VMD). «Написали заявление, по которому действительно можно было констатировать, что погибли животные. По фотографиям было немного сложно понять, был ли это детеныш косули или благородного оленя. После получения этой информации мы, основываясь на Законе о защите животных, переслали информацию в VMD для дальнейшего рассмотрения».
Есть возможность применить административную ответственность
VMD заявление о конкретном деле от DAP пока не получала. В службе TVNET указали, что в таких случаях есть возможность применить административную ответственность, если действия лица соответствуют установленному в первой части 3-й статьи Закона об охоте комплексу действий или отдельным действиям.
«Такие случаи в общую статистику не попадают, так как у нее другие цели, которые в первую очередь связаны с распространением охотничьих видов животных. Однако констатируя раненого или погибшего охотничьего животного, лицо об этом факте призывают сообщать в VMD.
В целом эту ситуацию в своем роде можно сравнить со столкновением на дороге моторизированного транспортного средства с животным, где мы на практике сталкиваемся с разными действиями и отношением вовлеченных сторон к произошедшему», – утверждает глава отдела охоты VMD Валтерс Лусис.
Кроме того, в VMD добавляют, что относительно практики обработки сельскохозяйственных площадей в распоряжении VMD нет информации о нормативах, регламентирующих покос. «Есть хорошая практика и рекомендации, как во время обработки площадей снизить вероятность случайно убить животных, которые на ней находятся, и DAP о них уже упоминало».
Представитель отдела охраны природы DAP Гита Строде признает, что в Законе о защите животных есть «бреши». В частности, если осуществляется хозяйственная деятельность, во время которой на поле погибают животные, то закон защищает только тех животных, которые обитают на особо охраняемых территориях. Однако Министерство земледелия сейчас готовит поправки к Закону о защите животных, чтобы за такие нарушения у DAP и VMD было право наказывать.
В свою очередь Служба поддержки села указывает, что на особо охраняемых территориях установлено направление, как правильно нужно косить траву. Однако за пределами особо охраняемых территорий правила ничего не устанавливают.