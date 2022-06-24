Фото ⟩ Помогите найти Бэллу: в Мууга пропала собака

Бэлла черного окраса, у нее белая грудка, а морда и лапы с коричневыми крапинками. Собака пугливая, на контакт с незнакомым человеком идет плохо.

На ней надета шлейка и ошейник от клещей. Бэлла чипирована. По словам хозяйки, она очень напугана и дезориентирована, может прятаться в лесу, где находится валун Кабеликиви. Тех, кто увидит Бэллу, просят постараться ласковым голосом позвать ее или заманить на закрытую территорию.