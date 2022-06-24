23 июня около десяти часов вечера с территории частного дома на улице Таммеканну в Мууга убежала собака по кличке Бэлла.
Фото ⟩ Помогите найти Бэллу: в Мууга пропала собака
Помогите найти Бэллу: в Мууга пропала собака
Бэлла черного окраса, у нее белая грудка, а морда и лапы с коричневыми крапинками. Собака пугливая, на контакт с незнакомым человеком идет плохо.
На ней надета шлейка и ошейник от клещей. Бэлла чипирована. По словам хозяйки, она очень напугана и дезориентирована, может прятаться в лесу, где находится валун Кабеликиви. Тех, кто увидит Бэллу, просят постараться ласковым голосом позвать ее или заманить на закрытую территорию.
Хозяева просят сообщать любую информацию о местоположении Бэллы по номерам: 58257390, 58145225.