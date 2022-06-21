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Ветеринар рассказал, как сэкономить на корме для питомца

Limon.ee
Ветеринар рассказал, как сэкономить на корме для питомца
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Собака-кулинар. Фото иллюстративное.
Собака-кулинар. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Президент Союза кинологических организаций РФ Владимир Уражевский в разговоре с «Москвой 24» посоветовал попробовать перевести питомца на натуральное питание или покупать сухие корма местных производителей.

«Действительно, корма подорожали очень сильно. Это большая проблема, особенно для тех, кто привык быть на каком-то конкретном корме. Но нет никакой катастрофы. Сейчас строится много заводов, где производятся хорошие корма. Одна компания уже производит 30 тысяч тонн кормов в год, которые не уступают по качеству. И другие тоже есть», – говорит Уражевский.

Те, у кого есть время готовить для питомцев, могут перевести их на натуральное питание, продолжает ветеринар.

В 10 раз дешевле обходится натуральный корм

Так мы раньше всю жизнь кормили, и были прекрасные собаки: и рабочие, и декоративные – любые породы. Так же подбирается мясо, микроэлементы которого мы видим в кормах, витамины.

«Дается творог, даются овощи, добавляется растительное масло, мясо, и собаки вырастают такие же красивые, даже еще лучше. Это тоже как вариант. Хорошая замена сухих кормов», – отмечает специалист.

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