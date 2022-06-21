Ветеринар рассказал, как сэкономить на корме для питомца

«Действительно, корма подорожали очень сильно. Это большая проблема, особенно для тех, кто привык быть на каком-то конкретном корме. Но нет никакой катастрофы. Сейчас строится много заводов, где производятся хорошие корма. Одна компания уже производит 30 тысяч тонн кормов в год, которые не уступают по качеству. И другие тоже есть», – говорит Уражевский.

Те, у кого есть время готовить для питомцев, могут перевести их на натуральное питание, продолжает ветеринар.

В 10 раз дешевле обходится натуральный корм

Так мы раньше всю жизнь кормили, и были прекрасные собаки: и рабочие, и декоративные – любые породы. Так же подбирается мясо, микроэлементы которого мы видим в кормах, витамины.