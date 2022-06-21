Помогите найти Тайлера: в Ида-Вирумаа потерялся той-терьер

Потерялся он в чужом для него месте, рядом находятся деревня Пурави, Куртна, Таракузе. Сейчас Тайлор может находиться где угодно, поскольку он очень испуган и дезориентирован. Это гладкошерстный чипированный, вакцинированный парень, на шее у него разноцветный ошейник. Тайлер пуглив и недоверчив по отношению к посторонним, но очень любознательнен и с интересом относится к другим собакам. Если вы увидите его, пожалуйста, прикормите или заманите на закрытую территорию, так как близко к себе он может не подпустить. Постоянное место жительство собаки в Кохтла-Ярве, в Иллука он был на временной передержке, пока хозяйка лежала в больнице.