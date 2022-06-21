17 июня около 9:00 в Ида-Вирумаа, в уезде Алутагузе, деревня Иллука убежала с передержки 10-летняя собака породы той-терьер коричневого окраса по кличке Тайлер.
Помогите найти Тайлера: в Ида-Вирумаа потерялся той-терьер
Потерялся он в чужом для него месте, рядом находятся деревня Пурави, Куртна, Таракузе. Сейчас Тайлор может находиться где угодно, поскольку он очень испуган и дезориентирован. Это гладкошерстный чипированный, вакцинированный парень, на шее у него разноцветный ошейник. Тайлер пуглив и недоверчив по отношению к посторонним, но очень любознательнен и с интересом относится к другим собакам. Если вы увидите его, пожалуйста, прикормите или заманите на закрытую территорию, так как близко к себе он может не подпустить. Постоянное место жительство собаки в Кохтла-Ярве, в Иллука он был на временной передержке, пока хозяйка лежала в больнице.
Большая просьба сообщить любую информацию о местоположении Тайлера по номерам +37253338738, +358466890686 круглосуточно. Хозяева скучают и очень ждут своего мальчика домой.