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ТАКОГО ВЫ ЕЩЕ НЕ ВИДЕЛИ! ⟩ В Ляэнемаа бычок прокатился на ATV

Хевели Веэрсалу Limon.ee
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В Ляэнемаа бычок прокатился на ATV
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Loomakasvataja Mariliis Vahar kallistamas oma lemmikut.
Loomakasvataja Mariliis Vahar kallistamas oma lemmikut. Фото: Erakogu/ Mariliis Vahar

На странице Эстонского общества заводчиков крупного рогатого скота в Facebook появилась отличная фотография бычка, едущего на квадроцикле по лугу Касари в Ляэнемаа, пишет Elu24.

Ранее Elu24 писал об одной потрясающей женщине, Марилийс Вахар — миниатюрной блондинке, которая выращивает крупный рогатый скот и получает от этого удовольствие в полной мере.

Новая фотография маленького теленка, сделанная Вахар на странице Эстонского общества заводчиков крупного рогатого скота в Facebook, начала распространяться в Facebook. На фото маленький белый теленок спрыгивает с квадроцикла после долгой поездки по лугу Касари.

Малыш по какой-то причине покинул стадо и пошел в другом направлении. По словам Вахар, хороший заводчик должен быть хитрым.

«Вместе с сторожем мы посадили его на квадроцикл и красиво поехали обратно к его маме. Езда ему действительно понравилась», — описывает женщина, как усталый теленок сел на гремящую машину после долгого пути.

По словам Вахар, сделать снимок было делом нескольких секунд.

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