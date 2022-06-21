На странице Эстонского общества заводчиков крупного рогатого скота в Facebook появилась отличная фотография бычка, едущего на квадроцикле по лугу Касари в Ляэнемаа, пишет Elu24.
ТАКОГО ВЫ ЕЩЕ НЕ ВИДЕЛИ! ⟩ В Ляэнемаа бычок прокатился на ATV
Ранее Elu24 писал об одной потрясающей женщине, Марилийс Вахар — миниатюрной блондинке, которая выращивает крупный рогатый скот и получает от этого удовольствие в полной мере.
Новая фотография маленького теленка, сделанная Вахар на странице Эстонского общества заводчиков крупного рогатого скота в Facebook, начала распространяться в Facebook. На фото маленький белый теленок спрыгивает с квадроцикла после долгой поездки по лугу Касари.
Малыш по какой-то причине покинул стадо и пошел в другом направлении. По словам Вахар, хороший заводчик должен быть хитрым.
«Вместе с сторожем мы посадили его на квадроцикл и красиво поехали обратно к его маме. Езда ему действительно понравилась», — описывает женщина, как усталый теленок сел на гремящую машину после долгого пути.
По словам Вахар, сделать снимок было делом нескольких секунд.