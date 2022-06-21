ТАКОГО ВЫ ЕЩЕ НЕ ВИДЕЛИ! ⟩ В Ляэнемаа бычок прокатился на ATV

Ранее Elu24 писал об одной потрясающей женщине, Марилийс Вахар — миниатюрной блондинке, которая выращивает крупный рогатый скот и получает от этого удовольствие в полной мере.

Новая фотография маленького теленка, сделанная Вахар на странице Эстонского общества заводчиков крупного рогатого скота в Facebook, начала распространяться в Facebook. На фото маленький белый теленок спрыгивает с квадроцикла после долгой поездки по лугу Касари.

Малыш по какой-то причине покинул стадо и пошел в другом направлении. По словам Вахар, хороший заводчик должен быть хитрым.

«Вместе с сторожем мы посадили его на квадроцикл и красиво поехали обратно к его маме. Езда ему действительно понравилась», — описывает женщина, как усталый теленок сел на гремящую машину после долгого пути.