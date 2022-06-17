15 июня случайный прохожий обнаружил в траве возле здания Ныммеской железнодорожной станции горсть собачьего печенья, покрытого мелкими желтыми крупинками, пишет портал Lemmik.
ФОТО ⟩ Подозрительная находка в Нымме перепугала местных собачников
Он поделился сообщением о находке с эстонскими собачниками в группе Facebook, где пошла оживленная дискуссия о том, что это могли быть за зерна и могут ли они быть ядовитыми. Известно, что в Таллинне и других местах Эстонии и раньше находили опасные приманки, например, куски мяса, набитые иголками, что давно уже заставляет владельцев собак передвигаться по городскому пространству с большой осторожностью.
Хотя в комментариях высказывается и мнение, что, возможно, печенье просто выпало у кого-то из кармана, по словам автора фото, крупинки были только на печенье и больше нигде, что кажется подозрительным.
«Пару лет назад на бульваре Рявала я уже видел на газоне хрустяшки с такими подозрительными зернами. Зерен не было больше нигде, кроме как на хрустяшках. Я тоже подозревал, что это злонамеренная деятельность человека», — подтвердил один из комментаторов поста.
«Печеньки, вероятно, не упали бы так близко друг к другу и не легли так красиво. Спасибо заметившему!» - добавил еще один.
Нашедший собрал печенье, но собрать зерна было сложно. «Их было слишком много, чтобы собрать их все», — сказал он порталу Lemmik.
Что это могут быть за зерна? «Не знаю. Может быть, просто просяные зерна, может быть, какие-то удобрения, может быть, какой-то яд, я не знаю. Это были самые популярные предположения в комментариях».
О находке стоит сообщать в полицию
Комментирует пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк
«Отправление таких сообщений в социальные сети — полезное дело, если нужно предупредить сообщество о любых опасностях. Однако эти опасности не исчезнут, если потенциальный виновник не будет установлен. Вот почему это должно идти рука об руку - сначала сообщение о происшествии в полицию и только потом - в с социальные сети».