ФОТО ⟩ Подозрительная находка в Нымме перепугала местных собачников

Он поделился сообщением о находке с эстонскими собачниками в группе Facebook, где пошла оживленная дискуссия о том, что это могли быть за зерна и могут ли они быть ядовитыми. Известно, что в Таллинне и других местах Эстонии и раньше находили опасные приманки, например, куски мяса, набитые иголками, что давно уже заставляет владельцев собак передвигаться по городскому пространству с большой осторожностью.

Хотя в комментариях высказывается и мнение, что, возможно, печенье просто выпало у кого-то из кармана, по словам автора фото, крупинки были только на печенье и больше нигде, что кажется подозрительным.

«Пару лет назад на бульваре Рявала я уже видел на газоне хрустяшки с такими подозрительными зернами. Зерен не было больше нигде, кроме как на хрустяшках. Я тоже подозревал, что это злонамеренная деятельность человека», — подтвердил один из комментаторов поста.

«Печеньки, вероятно, не упали бы так близко друг к другу и не легли так красиво. Спасибо заметившему!» - добавил еще один.

Нашедший собрал печенье, но собрать зерна было сложно. «Их было слишком много, чтобы собрать их все», — сказал он порталу Lemmik.

Что это могут быть за зерна? «Не знаю. Может быть, просто просяные зерна, может быть, какие-то удобрения, может быть, какой-то яд, я не знаю. Это были самые популярные предположения в комментариях».