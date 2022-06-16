Эстонка, купившая породистую собаку онлайн, стала жертвой крупного мошенничества

Если вы хотите купить животное через Интернет, а особенно из-за рубежа, вам следует быть предельно осторожным и не переводить деньги продавцу до того, как вы реально увидите животное, потому что нет уверенности в том, существует ли продаваемое животное на самом деле.

Жертвой такого мошенничества стала жительница Тарту, которая в конце мая нашла объявление о продаже породистой собаки через интернет-магазин Kuldne börs.

Женщина обратилась к продавцу с желанием купить домашнего питомца и внесла более 580 евро на покупку собаки и транспортные расходы, но до сих пор собака до женщины не дошла.

Вместо того, чтобы передать любимца новому владельцу, продавец стал под разными предлогами выпрашивать у женщины дополнительные суммы за животное, и пока что женщина заплатила предполагаемому продавцу собаки 1760 евро, но желанного питомца она до сих пор не получила.