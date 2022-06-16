Женщина из Тарту заплатила продавцу интернет-магазина за якобы породистую собаку более 1500 евро, но до сих пор не получила животное. Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества, пишет Elu24.
Эстонка, купившая породистую собаку онлайн, стала жертвой крупного мошенничества
Если вы хотите купить животное через Интернет, а особенно из-за рубежа, вам следует быть предельно осторожным и не переводить деньги продавцу до того, как вы реально увидите животное, потому что нет уверенности в том, существует ли продаваемое животное на самом деле.
Жертвой такого мошенничества стала жительница Тарту, которая в конце мая нашла объявление о продаже породистой собаки через интернет-магазин Kuldne börs.
Женщина обратилась к продавцу с желанием купить домашнего питомца и внесла более 580 евро на покупку собаки и транспортные расходы, но до сих пор собака до женщины не дошла.
Вместо того, чтобы передать любимца новому владельцу, продавец стал под разными предлогами выпрашивать у женщины дополнительные суммы за животное, и пока что женщина заплатила предполагаемому продавцу собаки 1760 евро, но желанного питомца она до сих пор не получила.
Подробности дела выясняют в полиции в рамках уголовного производства.