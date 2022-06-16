Помогите найти собаку!

В последний раз ее видели вчера, 15 июня, около восьми часов вечера на перекрестке Кадака-теэ и Акадеэмия-теэ. Сейчас она может находиться в любом районе города, поскольку очень напугана.

Сэлма – полуторагодовлая девочка среднего размера (45 см в холке), черного цвета с бежевым подпалом. Она чипирована, стерилизована и привита. Ошейника нет. Очень пугливая и недоверчивая, но абсолютно не агрессивная. Если у кого-то будет возможность, пожалуйста, прикормите собаку или заманите ее на закрытую территорию, так как близко к себе она не подпускает.