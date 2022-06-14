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НЕ ДОПУСКАЙТЕ ЭТУ ОШИБКУ! ⟩ Поедание костей может оказаться чрезвычайно болезненным для домашнего животного

Limon.ee
Поедание костей может оказаться чрезвычайно болезненным для домашнего животного
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Иванов день, Рождество и другие крупные праздники всегда являются самым загруженным и напряженным временем в ветеринарных клиниках. Керту Кивиранд, ветеринар клиники PetCity, подчеркивает, что кошкам и собакам нельзя давать кости или приправленное мясо, кожу или другие субпродукты, и объясняет, почему необходимо проявлять большую осторожность при кормлении домашних животных на барбекю.

Представление о том, что раньше собакам давали кости и все было хорошо, не совсем адекватно. Животному не каждый раз может угрожать опасность, но беспокойства и усилий можно легко избежать, не давая животному пищевые отходы.

Каждый ветеринар видел, какую боль может вызвать кормление кошек и собак костями. Однако владельцы животных могут избежать этих последствий, зная о рисках, перечисленных ниже.

Вместо термически обработанных костей животному следует давать необработанные крупные кости, с которых его любимое мясо и хрящи можно будет оторвать, но не проглотить костную массу. Поскольку поедание костей не является важным источником минералов, грызть кости - скорее развлечение для животного.

Почему нельзя давать собаке кости?

  • Консерванты, ароматизаторы, усилители вкуса и жиры могут вызывать расстройство желудка, рвоту и диарею, а также аллергические реакции, такие как отек, зуд и крапивница или крапивница.
  • Есть предположения, что у собак потребление жирной пищи связано с развитием панкреатита.
  • Костная масса может вызвать запор, кишечную непроходимость, разрыв желудочно-кишечного тракта и даже смерть собаки.
  • При жевании термически обработанных костей (особенно куриных) образуются острые края, которые могут пробить кишечник, вызвать заражение крови и привести к смерти питомца.
  • Кусочки кости могут застрять между зубами и вызвать травму мягких тканей и сильную боль. В большинстве случаев животное необходимо обезболить, чтобы осмотреть рот и удалить остатки костей, что всегда сопряжено с риском.
  • При запоре часто требуется сделать клизму под анестезией.
  • Жевание костей может привести к перелому зубов
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