Иванов день, Рождество и другие крупные праздники всегда являются самым загруженным и напряженным временем в ветеринарных клиниках. Керту Кивиранд, ветеринар клиники PetCity, подчеркивает, что кошкам и собакам нельзя давать кости или приправленное мясо, кожу или другие субпродукты, и объясняет, почему необходимо проявлять большую осторожность при кормлении домашних животных на барбекю.
НЕ ДОПУСКАЙТЕ ЭТУ ОШИБКУ! ⟩ Поедание костей может оказаться чрезвычайно болезненным для домашнего животного
Поедание костей может оказаться чрезвычайно болезненным для домашнего животного
Представление о том, что раньше собакам давали кости и все было хорошо, не совсем адекватно. Животному не каждый раз может угрожать опасность, но беспокойства и усилий можно легко избежать, не давая животному пищевые отходы.
Каждый ветеринар видел, какую боль может вызвать кормление кошек и собак костями. Однако владельцы животных могут избежать этих последствий, зная о рисках, перечисленных ниже.
Вместо термически обработанных костей животному следует давать необработанные крупные кости, с которых его любимое мясо и хрящи можно будет оторвать, но не проглотить костную массу. Поскольку поедание костей не является важным источником минералов, грызть кости - скорее развлечение для животного.
Почему нельзя давать собаке кости?
- Консерванты, ароматизаторы, усилители вкуса и жиры могут вызывать расстройство желудка, рвоту и диарею, а также аллергические реакции, такие как отек, зуд и крапивница или крапивница.
- Есть предположения, что у собак потребление жирной пищи связано с развитием панкреатита.
- Костная масса может вызвать запор, кишечную непроходимость, разрыв желудочно-кишечного тракта и даже смерть собаки.
- При жевании термически обработанных костей (особенно куриных) образуются острые края, которые могут пробить кишечник, вызвать заражение крови и привести к смерти питомца.
- Кусочки кости могут застрять между зубами и вызвать травму мягких тканей и сильную боль. В большинстве случаев животное необходимо обезболить, чтобы осмотреть рот и удалить остатки костей, что всегда сопряжено с риском.
- При запоре часто требуется сделать клизму под анестезией.
- Жевание костей может привести к перелому зубов
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