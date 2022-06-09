Как помочь собаке в жару

На улице

Перенесите время утренней прогулки на более ранние часы, когда сохраняется прохлада после ночных часов. Особенно актуален этот совет, если ваша прогулка по большей части проходит на асфальтированных или забетонированных участках. Асфальт и бетонное покрытие очень сильно нагреваются под палящим солнцем, и питомец легко может получить тепловой или солнечный удар. Вечернюю прогулку также можно перенести на более позднее время, в этом случае не забудьте о репеллентах, так как и вас и питомца могут атаковать комары и мошки, что сделает прогулку не такой приятной.

Что же делать, если у вас питомец, привыкший к динамичным играм во время прогулок? Активные игры под палящим солнцем утомят даже самого энергичного пса. Специально для таких питомцев созданы специальные игрушки, банданы и попоны с охлаждающим эффектом.

Стрижка шерсти, вопреки общепринятому времени, не помогают питомцу в жару. Так как шерсть защищает собаку не только от холода, но и от палящего солнца. Если стрижку всё же провели, при нахождении под прямыми солнечными лучами защитите собаку. Модные майки, футболки и стильные платья из легких тканей помогут вам в этом.