Жаркая погода тяжело переносится и людьми, и домашними животными. Собака также может получить тепловой или солнечный удар, или просто перегреться во время активных игр на природе, пишет портал 4lapy.ru.
Как помочь собаке в жару
Что можно сделать, чтобы помочь питомцу перенести жаркую погоду?
Дома
Если за окном жара, обеспечьте питомца возможностью охладится. Оставляя собаку дома одну, убедитесь, что помещение проветривается или работает кондиционер. В случае, когда собака содержится в вольере или на улице, у нее есть возможность отдохнуть в затененном месте или будке, чтобы питомцу не пришлось проводить весь день под палящим солнцем.
У собаки всегда должен быть доступ к чистой свежей воде. Многие питомцы не любят не свежую воду, в этом случае разумно обеспечить питомца проточной водой из автоматической поилки. Огромным плюсом таких поилок можно считать дополнительное использование специальных фильтров, которые очищают воду не только от пыли или шерсти, но и смягчают ее, что необходимо для профилактики болезни почек. Можно использовать специальные миски с охлаждающим эффектом, в такой посуде вода дольше останется свежей, а оставшаяся еда не испортится.
Собаки, в отличие от кошек, могут простудить внутренние органы при длительном нахождении на холодном полу, и это может произойти даже в жару. Где спасаются собаки в жаркую погоду в квартире? Чаще всего они предпочитают отдыхать на прохладном кафеле в ванной или прихожей. Обязательно постелите на место, которое выбрал питомец легкий флисовый плед или специальную пеленку.
В жаркую погоду могут измениться вкусовые привычки собаки и уменьшится аппетит. Не следует пытаться покормить питомца силой, обратите внимание на объем порции. В жару можно увеличить количество кормлений питомца, но в меньшом объеме. В том случае когда основной рацион вашей собаки консервы или натуральное питание (каши, супы), обратите внимание, чтобы в миске не оставались остатки еды, которые на жаре могут испортиться, и если питомец их съест, может получить расстройство пищеварения.
На улице
Перенесите время утренней прогулки на более ранние часы, когда сохраняется прохлада после ночных часов. Особенно актуален этот совет, если ваша прогулка по большей части проходит на асфальтированных или забетонированных участках. Асфальт и бетонное покрытие очень сильно нагреваются под палящим солнцем, и питомец легко может получить тепловой или солнечный удар. Вечернюю прогулку также можно перенести на более позднее время, в этом случае не забудьте о репеллентах, так как и вас и питомца могут атаковать комары и мошки, что сделает прогулку не такой приятной.
Что же делать, если у вас питомец, привыкший к динамичным играм во время прогулок? Активные игры под палящим солнцем утомят даже самого энергичного пса. Специально для таких питомцев созданы специальные игрушки, банданы и попоны с охлаждающим эффектом.
Стрижка шерсти, вопреки общепринятому времени, не помогают питомцу в жару. Так как шерсть защищает собаку не только от холода, но и от палящего солнца. Если стрижку всё же провели, при нахождении под прямыми солнечными лучами защитите собаку. Модные майки, футболки и стильные платья из легких тканей помогут вам в этом.
Не забывайте, что у питомца всегда должен быть доступ к воде. Отправляясь на прогулки или в недолгое путешествие, захватите с собой бутылку с водой для собаки. Для удобства воспользуйтесь специальными бутылками с «лепестками» или захватите компактные силиконовые складные миски, который не займут много места, но позволят питомцу попить в любое время и в любом месте.
Внимательно отнеситесь к состоянию здоровья питомца. В жаркую погоду могут обостриться сердечно-сосудистые заболевания, очень страдают пожилые собаки, питомцы с лишним весом и проблемами с дыханием. Особое внимание следует уделить собакам брахицефальных пород (с приплюснутой мордой, особое строение которой создает проблемы с дыханием у собаки). Регулярная консультации ветеринарного врача и контроль за состоянием питомца помогут избежать осложнений.
На даче можно использовать специальные бассейны для собак. Ваш питомец насладится водными процедурами, а прохладная вода охлаждает и не позволит собаке перегреться на солнышке.
В автомобиле
Главное правило перевозки собаки на автомобиле – не оставлять питомца в салоне под палящим солнцем, даже в тени и с приоткрытыми окнами. Температура внутри салона растет очень быстро и последствия могут быть самыми плачевными.
Перед поездкой не проводите процедуры, которые могут вызвать у собаки стресс и волнение. Стрижку шерсти, когтей, мытье и вычесывание, если они неприятны питомцу следует провести заранее или перенести. Физическое сопротивление и стресс во время этих манипуляций способствуют перегреву организма.
Во время путешествия обеспечьте собаку водой. Дорожные бутылки и миски очень удобны во время поездки на автомобиле.
Если во время поездки вы используете перевозку, убедитесь, что вентиляция в переноске или сумке достаточна. Для крупных питомцев можно использовать клетки-перевозки для багажника, для более мелких удобные раскладывающиеся сумки-манежи.
Тепловой или солнечный удар у собаки. Симптомы
Замедленные реакции.
Сухой и горячий нос.
Собака не реагирует на команды, плохо контролирует свои движения.
Учащенное или затрудненное дыхание.
Слабость.
Изменение цвета слизистых (бледный или синюшный цвет ротовой полости, иногда краснеют глаза из-за лопнувших сосудов).
Повышение температуры тела.
Учащенный пульс.
Рвота.
Потеря сознания.
Первая помощь при тепловом или солнечном ударе
В первую очередь переместите собаку в прохладное затемненное место. Снимите с собаки ошейник, шлейку, чтобы питомец мог легко дышать.
Снизьте температуру тела собаки: намочите прохладной водой лапы, живот, ушные раковины питомца, можно обернуть питомца влажной тканью. Именно в этих местах кровеносные сосуды расположены ближе к коже и охлаждение организма произойдет быстрее. Но не используйте лёд или слишком холодную воду сразу - резкое охлаждение также нежелательно.
Дайте питомцу прохладной воды, но не позволяйте слишком много пить.
Обратитесь в ближайшую ветеринарную клинику.
Во время всех манипуляций разговаривайте с питомцем, успокаивайте собаку.
Особенности питания собаки в жаркую погоду
Отдельно можно выделить питание питомца в жару. Рассмотрим некоторые тонкости, которые необходимо учесть при организации полнорационного питания собаки с учетом сезонного фактора.
Снижение аппетита собаки в летний период абсолютно нормально.
Если собака полностью отказывается от еды – обратитесь к ветеринарному врачу, это может быть признаком пироплазмоза или других опасных заболеваний. Не пытайтесь поставить диагноз самостоятельно, при некоторых болезнях лечение требуется незамедлительно.
Перенесите время кормления на более раннее время утром и на более позднее вечером. Используйте специальные охлаждающие миски для кормления. Если собака оставляет корм в миске, временно снизьте объем порции.
Перейдите на корм категорией выше, в этом случае собака будет получать тот же объем полезных веществ и белка при меньшей порции.
Не ругайте собаку, не наказывайте.
Лето – время пикников. Что мы берем с собой на пикник? Мясо со специями, колбасы, бутерброды – то, что для собаки не просто не полезно, а откровенно вредно. Запаситесь полезными собачьими лакомствами и балуйте питомца без вреда для здоровья.
Выводы
Летняя жара и духота доставляют дискомфорт домашним питомцам. Будьте внимательны к животным в этот период. Избегайте прогулок в обеденное время, обеспечьте питомца прохладным местом отдыха и свободным доступом к чистой воде. Не оставляйте собаку в автомобиле или непроветриваемом помещении. Эти простые правила помогут снизить риск теплового или солнечного удара и позволят вам наслаждаться летом и общением с питомцем в полной мере.