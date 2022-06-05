Из-за монеты умерла любимица посетителей Таллиннского зоопарка

Несмотря на усилия ветеринаров, в пятницу, 3 июня, скончалась самка абиссинского рогатого ворона Денди, состояние здоровья которой накануне резко ухудшилось. Птица была пассивна, у нее был кровавый понос и кровотечение из клюва. Медицинское обследование и рентген выявили инородное тело в желудке. Вскрытие показало, что инородное тело представляло собой монету номиналом в один цент, которая нарушила работу всего организма до такой степени, что птица умирала мучительной смертью.

Чтобы поймать потенциальную добычу, животным часто приходится реагировать быстро, поэтому инородное тело может добраться до желудка до того, как животное осознает свою ошибку. В зоопарке надеются, что это был несчастный случай, а не преднамеренный поступок, намеренно брошенная в загон монета.