Водитель влетел в чужой двор, переехал собаку и скрылся с места

«Мой дом – моя крепость» – это выражение не относится к собаке по кличке Стелла и ее семье. Позавчера 11-летнюю таксу сбила въехавшая во двор незнакомая машина, водитель которой после случившегося просто скрылся с места происшествия. Хозяин собаки выбежал, но номер машины запомнить не смог.

После случившегося собака больше не вставала, а одна задняя лапа странно свисала. Мужчина быстро подобрал собаку и на машине помчался в клинику, где у Стеллы диагностировали переломы таза, голени и малоберцовой кости.

На данный момент питомец борется за свою жизнь в ветеринарной клинике Эстонского университета естественных и ждет операции.

По словам пожилого мужчины, обратившегося в Эстонское общество защиты животных, Стелла – его лучший друг, с которым он объездил множество стран. Однако, поскольку денег на операцию у самого мужчины не было, обращение в общество стало для него последним шансом не усыплять собаку.

«Нелегко слышать, как пожилой мужчина плачет по телефону», – пишет общество, которое сразу же решило помочь хозяину Стеллы.

Стоимость операции Стеллы вместе с лечением в стационаре составляет примерно 1500 евро. Если вы хотите поддержать ее, то можете сделать это переводом или позвонив по телефонам для пожертвований:

Eestimaa Loomakaitse Liit

Пояснение: «Stella»

EE742200221052074915 (Swedbank)

EE441010220252652225 (SEB)

EE181700017004664286 (Luminor Bank)

EE087700771003771380 (LHV Pank)

Телефоны для пожертвований

9000 777 (5 евро)

9000 888 (10 евро)