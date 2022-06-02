Эстонское общество защиты животных поделилось в социальных сетях трагической историей, произошедшей в Тартуском уезде, когда водитель, въехавший в чужой двор, переехал таксу и скрылся с места происшествия. Тяжело раненой собаке сейчас требуется спасительная операция, на которую, к сожалению, у ее владельца нет денег, пишет Lemmik.
Водитель влетел в чужой двор, переехал собаку и скрылся с места
«Мой дом – моя крепость» – это выражение не относится к собаке по кличке Стелла и ее семье. Позавчера 11-летнюю таксу сбила въехавшая во двор незнакомая машина, водитель которой после случившегося просто скрылся с места происшествия. Хозяин собаки выбежал, но номер машины запомнить не смог.
После случившегося собака больше не вставала, а одна задняя лапа странно свисала. Мужчина быстро подобрал собаку и на машине помчался в клинику, где у Стеллы диагностировали переломы таза, голени и малоберцовой кости.
На данный момент питомец борется за свою жизнь в ветеринарной клинике Эстонского университета естественных и ждет операции.
По словам пожилого мужчины, обратившегося в Эстонское общество защиты животных, Стелла – его лучший друг, с которым он объездил множество стран. Однако, поскольку денег на операцию у самого мужчины не было, обращение в общество стало для него последним шансом не усыплять собаку.
«Нелегко слышать, как пожилой мужчина плачет по телефону», – пишет общество, которое сразу же решило помочь хозяину Стеллы.
Стоимость операции Стеллы вместе с лечением в стационаре составляет примерно 1500 евро. Если вы хотите поддержать ее, то можете сделать это переводом или позвонив по телефонам для пожертвований:
Eestimaa Loomakaitse Liit
Пояснение: «Stella»
EE742200221052074915 (Swedbank)
EE441010220252652225 (SEB)
EE181700017004664286 (Luminor Bank)
EE087700771003771380 (LHV Pank)
Телефоны для пожертвований
- 9000 777 (5 евро)
- 9000 888 (10 евро)
Текст приветствия необходимо прослушать до конца, иначе пожертвование не будет учтено.