Украинские беженцы ввезли в Эстонию более 1600 домашних животных

В Эстонии осталось чуть более тысячи животных, остальных повезли дальше в другие страны, сообщил во вторник пресс-секретарь PTA.

По словам заведующего отделом здоровья и благополучия животных PTA Олева Калда, по сравнению с апрелем число сообщений снизилось. «Можно сказать, что в среднем в день поступает семь сообщений о животных, которые останутся в Эстонии. В апреле в Эстонию прибывало примерно 17 животных в день», - сказал Калда. Транзитом Эстонию проезжает столько же или даже больше домашних животных по сравнению с прошлыми месяцами — в среднем 11 в день.

В Эстонии осталось чуть более тысячи домашних животных. «В основном сообщают о собаках и кошках, но департаменту сообщили и об 11 других животных, таких как попугаи, кролики и крысы. Большая часть домашних животных — 55 процентов — находится в Харьюмаа», - сказал Калда. По его словам, в Харьюмаа находятся 556 домашних животных, в Тартумаа 112, на Сааремаа 72, в Пярнумаа 62, в Валгамаа 47, в Ляэне-Вирумаа 42, в Ида-Вирумаа 32.

Департаменту сообщили, что более 650 домашних животных отправятся дальше — например, в Польшу, Германию, Финляндию, Чехию и Латвию. О таких животных PTA информирует компетентное учреждение страны назначения.

Если военный беженец въезжает в Эстонию через погранпункт Нарвы или Лухамаа, домашнее животное при необходимости сразу же на границе чипируют и прививают от бешенства. О домашних животных, ввезенных через другие погранпункты, сообщают, их осматривают в месте назначения и при необходимости чипируют, выдают паспорт и прививают от бешенства. После вакцинации животное должно 21 день провести в изоляции. Департамент вносит всех домашних животных военных беженцев в регистр домашних животных, для военных беженцев это бесплатно.