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ФОТОНОВОСТЬ ⟩ В Харку в объектив камеры попала косуля, которая тайно смотрела телевизор

Limon.ee
В Харку в объектив камеры попала косуля, которая тайно смотрела телевизор
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Косуля. Фото иллюстративное.
Косуля. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

В объектив камеры жителя волости Харку, который отправился на вечернюю прогулку, попала косуля, которая как будто смотрела телевизор.

На фото можно увидеть косулю, стоящую в поле, покрытом отцветшими одуванчиками и туманом, смотрящую в сторону одного из домов. Из-за густого тумана дом видно не очень хорошо, а вот яркий экран телевизора — отлично.

«Вечером пошел гулять в поле с собакой. Так как собака довольно старая, она не обратила внимания на косулю, в отличие от меня. Поскольку я всегда ношу с собой фотоаппарат, мне удалось сделать такой снимок», — рассказал Postimees автор фото Андрей Волков.

Косуля в тумане.
Косуля в тумане. Фото: Andrei Volkov
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