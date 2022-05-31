ФОТОНОВОСТЬ ⟩ В Харку в объектив камеры попала косуля, которая тайно смотрела телевизор

На фото можно увидеть косулю, стоящую в поле, покрытом отцветшими одуванчиками и туманом, смотрящую в сторону одного из домов. Из-за густого тумана дом видно не очень хорошо, а вот яркий экран телевизора — отлично.

«Вечером пошел гулять в поле с собакой. Так как собака довольно старая, она не обратила внимания на косулю, в отличие от меня. Поскольку я всегда ношу с собой фотоаппарат, мне удалось сделать такой снимок», — рассказал Postimees автор фото Андрей Волков.