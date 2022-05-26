Руководство столичного района Пирита призвало жителей и гостей Пирита не прикармливать живущих в городских парках диких лис, поскольку кормление животных способствует их дальнейшему обитанию в городской среде.
Власти Таллинна призывают не кормить городских лис
Об этом сообщила пресс-служба управы, отметив, что семейство лис поселилось в парке Лиллепи в Пирита, причем ведут себя они очень смело. «Обычно лисы не доставляют проблем в городе и проявляют большую активность по ночам, тогда как лисята в парке Лиллепи настолько храбры и любопытны, что довольно близко подпускают к себе людей. Их ходят фотографировать, а некоторые горожане приносят животным что-нибудь съестное. Если дикое животное здоровое и не попало в беду, человек не должен вмешиваться в его жизнь», – подчеркнул старейшина Пиритаского района Тынис Лийнат. Старейшина настоятельно просит всех посетителей парка: «Позвольте диким животным жить так, как им свойственно. Будьте благоразумны! Не кормите и не беспокойте каким бы то ни было образом ни лис, ни других диких животных!»
Кормление лисиц способствует их обитанию в городе, а кормление лисят приводит к тому, что из них вырастают городские лисы, не боящиеся людей и ждущие от них еды. «Не следует забывать, что лисы являются переносчиками многих опасных для человека болезней, а их большая численность может стать причиной такой болезни, как парша», – отметил старейшина района.
У районной управы также есть настоятельная просьба к владельцам собак, выгуливающих своих питомцев в парке Лиллепи. «Держите собак на поводке и не позволяйте своему четвероногому другу знакомиться с лисами. Такая встреча может закончиться конфликтом», – сказал Лийнат. Владельцы животных также должны следить за тем, чтобы лисы не имели возможности добраться до корма, предназначенного для собак и кошек.