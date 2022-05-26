Власти Таллинна призывают не кормить городских лис

Об этом сообщила пресс-служба управы, отметив, что семейство лис поселилось в парке Лиллепи в Пирита, причем ведут себя они очень смело. «Обычно лисы не доставляют проблем в городе и проявляют большую активность по ночам, тогда как лисята в парке Лиллепи настолько храбры и любопытны, что довольно близко подпускают к себе людей. Их ходят фотографировать, а некоторые горожане приносят животным что-нибудь съестное. Если дикое животное здоровое и не попало в беду, человек не должен вмешиваться в его жизнь», – подчеркнул старейшина Пиритаского района Тынис Лийнат. Старейшина настоятельно просит всех посетителей парка: «Позвольте диким животным жить так, как им свойственно. Будьте благоразумны! Не кормите и не беспокойте каким бы то ни было образом ни лис, ни других диких животных!»