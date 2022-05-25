Во дворе многоквартирного дома на улице Анне в Тарту гнездятся вороны. Чтобы защитить только что вылупившихся из яйца детенышей, птицы не боятся даже нападать на прохожих - на всякий случай.
ВИДЕО ⟩ В Тарту агрессивные вороны нападают на прохожих
В Тарту агрессивные вороны нападают на прохожих
Читатель, обратившийся в среду в Tartu Postimees, рассказал, что сам стал жертвой нападения в этом месте.
«Когда я приблизился к березе, две вороны с громким треском бросились ко мне и плотно закружились вокруг моей головы и лица, — сказал он. — Они преследовали меня еще метров сто или около того. Придя домой, я наблюдал в окно, как птицы продолжали нападать — достается каждому, кто проходит мимо березы».