Как отучить собаку подбирать на улице?

Почему собаки любят подбирать всякую «гадость»?

Собаки не сразу стали лучшими друзьями человека. Сначала они жили в диком, опасном мире, где всем правили инстинкты. Привычка вынюхивать что-нибудь съестное и пробовать находку на зуб позволяла собакам выживать. Сейчас наши исследователи спят на мягких лежанках и едят суперпремиум корма из креативных мисок, но прежние инстинкты живут в них по-прежнему. Именно поэтому ваш питомец пытается съесть все самое (с вашей точки зрения) гадкое прямо с земли. Для него это внезапно обнаруженный вкусный клад – а значит, способ выжить! А еще поедая «мусор» (траву, шерсть, перья и пр.), собаки провоцируют у себя рвоту и через нее очищают желудок.

Инстинкт – это основная причина, по которой собаки подбирают мусор с земли. Но есть и другие причины: например, нехватка в организме витаминов и ферментов, стресс, период смены зубов, банальный голод. Поэтому прежде чем приступить к отучению собаки от ее «плохой» привычки, лучше проконсультироваться с ветеринарным специалистом. Возможно, причина кроется в несбалансированном питании, и после корректировки рациона собака сама перестанет подбирать мусор с земли.

Если ваша собака подбирает мусор, очень важно ее от этого отучить. Дело не в том, что это выглядит некрасиво, что собака пачкается и плохо пахнет. Главная опасность в заражении гельминтами, инфекциями и в отравлениях, которые в некоторых случаях стоят питомцу жизни. Ответственный хозяин всегда должен быть внимателен: что, если питомец поднимет с земли отраву?

Как отучить собаку подбирать еду на улице?

1. Прививайте навыки поведения с детства

Дрессировать щенка можно с 6-месячного возраста, но прививать навыки поведения нужно уже с первых недель жизни.

Как только вы завели щенка, приучайте его правильно принимать пищу: в отведенном для этого месте, из миски или с вашей ладони, но ни в коем случае не с земли или пола. Если вы будете позволять щенку брать корм с пола, он будет поступать так же и на улице.

2. Тренируйте команды «Можно!» и «Фу!»

Для приучения щенка к команде «Можно» удерживайте его несколько секунд перед миской с кормом, затем скомандуйте «Можно» и отпустите собаку к миске. Наша цель – добиться, чтобы собака приступала к еде после вашего одобрения. Это очень поможет в ситуациях на улице: если собака захочет поднять что-то с земли, она в первую очередь посмотрит на вас, чтобы получить отказ или одобрение.