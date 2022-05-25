Ваша собака обожает поесть? Особенно то, что нельзя, и прямо на улице? Понимаем, проходили… И знаем, как вам помочь! Эти 7 рекомендаций портала hvost.news помогут вам перехитрить мохнатого махинатора!
Как отучить собаку подбирать на улице?
Почему собаки любят подбирать всякую «гадость»?
Собаки не сразу стали лучшими друзьями человека. Сначала они жили в диком, опасном мире, где всем правили инстинкты. Привычка вынюхивать что-нибудь съестное и пробовать находку на зуб позволяла собакам выживать. Сейчас наши исследователи спят на мягких лежанках и едят суперпремиум корма из креативных мисок, но прежние инстинкты живут в них по-прежнему. Именно поэтому ваш питомец пытается съесть все самое (с вашей точки зрения) гадкое прямо с земли. Для него это внезапно обнаруженный вкусный клад – а значит, способ выжить! А еще поедая «мусор» (траву, шерсть, перья и пр.), собаки провоцируют у себя рвоту и через нее очищают желудок.
Инстинкт – это основная причина, по которой собаки подбирают мусор с земли. Но есть и другие причины: например, нехватка в организме витаминов и ферментов, стресс, период смены зубов, банальный голод. Поэтому прежде чем приступить к отучению собаки от ее «плохой» привычки, лучше проконсультироваться с ветеринарным специалистом. Возможно, причина кроется в несбалансированном питании, и после корректировки рациона собака сама перестанет подбирать мусор с земли.
Если ваша собака подбирает мусор, очень важно ее от этого отучить. Дело не в том, что это выглядит некрасиво, что собака пачкается и плохо пахнет. Главная опасность в заражении гельминтами, инфекциями и в отравлениях, которые в некоторых случаях стоят питомцу жизни. Ответственный хозяин всегда должен быть внимателен: что, если питомец поднимет с земли отраву?
Как отучить собаку подбирать еду на улице?
1. Прививайте навыки поведения с детства
Дрессировать щенка можно с 6-месячного возраста, но прививать навыки поведения нужно уже с первых недель жизни.
Как только вы завели щенка, приучайте его правильно принимать пищу: в отведенном для этого месте, из миски или с вашей ладони, но ни в коем случае не с земли или пола. Если вы будете позволять щенку брать корм с пола, он будет поступать так же и на улице.
2. Тренируйте команды «Можно!» и «Фу!»
Для приучения щенка к команде «Можно» удерживайте его несколько секунд перед миской с кормом, затем скомандуйте «Можно» и отпустите собаку к миске. Наша цель – добиться, чтобы собака приступала к еде после вашего одобрения. Это очень поможет в ситуациях на улице: если собака захочет поднять что-то с земли, она в первую очередь посмотрит на вас, чтобы получить отказ или одобрение.
Команда «фу» - самая важная и полезная для собаки. Она даже может спасти ей жизнь! Подавать ее нужно в момент, когда собака собирается выполнить нежелательное действие, а затем отвлечь ее. То есть помешать сделать то, что она собиралась, но без применения физической силы. Например, подозвать ее по кличке или отвлечь игрушкой.
Важно быть последовательным и подавать команды четким, твёрдым, но не очень громким голосом.
3. Правильно применяйте команду «Фу» на прогулке
Как это работает? Собака потянулась за чем-то съестным – четко скомандовали «Фу». Не послушалась? Применяем физическое воздействие: короткий, не сильный (!) рывок поводком вбок, одновременно дублируйте произнесение команды «Фу».
Не забываем о положительном подкреплении правильных действий вашего питомца. Т.е. при правильном выполнении команды «Фу» (да и других команд) должно следовать короткое поглаживание собаки и словесное одобрение. Задача: сформировать у собаки негативную ассоциацию с мусором. Важно регулярно повторять команду. Если сегодня вы позволите собаке съесть лакомство с земли, то завтра она не поймет, а почему это нельзя съесть под кустом вон ту косточку.
Не злоупотребляйте командами. Если кричать «Фу» в любой непонятной ситуации, собака перестанет на это слово реагировать. Используйте команды по назначению, когда это действительно нужно!
4. Побудьте сценаристом
Разыграйте сценарий. Умышленно разбросайте лакомства на площадке или на территории вашего дома и прогуливайтесь с собакой мимо них. Собаку держите на поводке. Задача – отработать команду «Фу», не позволить собаке подбирать с земли (или пола) лакомства.
Это сложное упражнение, и с первого раза может не получиться. Но не унывайте, со временем собака поймет, что от нее требуется.
Когда команда «Фу» будет усвоена, задание можно усложнить, отпустив собаку с поводка. Наша конечная цель - не только научить собаку реагировать на команду, но и отбить у нее желание подбирать еду с земли даже когда мы этого не видим.
5. А как насчет свистка?
Уже несколько дней занимаетесь с собакой, а она не торопится реагировать на команду? Можно попробовать усилить эффект, применив звуковой раздражитель, например, свисток. Потянулась за мусором - скомандовали «Фу», свистнули, одернули поводок.
6. Отвлекайте собаку
А вот самый лучший и действенный совет. Побольше играйте и занимайтесь с собакой. Питомец, увлеченный игрой с любимым хозяином, вряд ли вообще заметит что-то еще.
7. Выбирайте безопасные места для прогулок
Никогда не знаешь, где ждет опасность. Но на специализированной площадке для выгула шансы встретиться с ней гораздо меньше, чем в замусоренных районах окрестности.
Чего делать нельзя?
Собака – это друг человека. Ее можно и нужно воспитывать. В некоторых случаях без строгости никуда. А вот что точно лишнее – так это варварские методы. Они не только не принесут ожидаемого эффекта, но и испортят отношения между вами и сломают собаке психику. К таким методам относятся:
применение грубой физической силы,
электрошоковых ошейников,
громкий крик,
намазывание на лакомства горчицы или других острых приправ (это может вызвать ожог слизистой или аллергическую реакцию).
Не стоит поощрять собаку лакомством, если она не подобрала еду с земли. Конечно, если не хотите чтобы она прочувствовала закономерность и не начала изображать интерес к мусору, чтобы получить свой презент.
Как быть, если собака все равно подбирает еду?
Что делать, если команды не работают? Продолжить их закреплять. Но чтобы обезопасить собаку, пока она их не усвоит, лучше выводить ее на прогулку в наморднике.
Отличное решение – обратиться к хорошему тренеру или зоопсихологу. Специалист даст рекомендации, как повысить эффективность воспитания, и расскажет вам много полезной и интересной информации относительно именно вашей собаки. Каждая отдельно взятая собака - это личность, и у разных пород свои породные предназначения. К примеру, у охотничьих пород заложено подбирание дичи с земли.
А напоследок напомним, что лучшие друзья успешной дрессировки – это твердость, дружелюбность, последовательность и постоянство. И ваша любовь. Без них никуда!