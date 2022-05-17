В социальных сетях жителей Тарту, Тырванди и Сойнасте призывают к бдительности: из дома сбежал крайне экзотический питомец.
Нашедшему обещано вознаграждение: из дома уползла метровая змея
Как пишет Tartu Postimees, 14 мая вечером проживающий в семье Менни змееныш решил, что теперь он достаточно взрослый, чтобы самостоятельно исследовать мир. Сбежавший питомец по натуре любознателен, темно-коричневого цвета и около метра длиной.
Змея привыкла ежедневно находиться с людьми и поэтому общительна. Также она не боится кошек и собак и даже любит за ними ползать. Для нее было естественным находиться рядом с членами семьи, когда те смотрят телевизор, читают книги или занимаются домашними делами.
Семья очень переживает из-за пропажи питомца, особенно ребенок. Тех, кто обнаружит змею, просят звонить по телефону 53704491. Нашедшему обещано вознаграждения.
Владелец просит поделиться публикацией, а также проживающих поблизости людей быть внимательнее, так как температура сейчас слишком низкая для змеи и долго на улице она не протянет.