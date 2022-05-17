Нашедшему обещано вознаграждение: из дома уползла метровая змея

Как пишет Tartu Postimees, 14 мая вечером проживающий в семье Менни змееныш решил, что теперь он достаточно взрослый, чтобы самостоятельно исследовать мир. Сбежавший питомец по натуре любознателен, темно-коричневого цвета и около метра длиной.

Змея привыкла ежедневно находиться с людьми и поэтому общительна. Также она не боится кошек и собак и даже любит за ними ползать. Для нее было естественным находиться рядом с членами семьи, когда те смотрят телевизор, читают книги или занимаются домашними делами.

Семья очень переживает из-за пропажи питомца, особенно ребенок. Тех, кто обнаружит змею, просят звонить по телефону 53704491. Нашедшему обещано вознаграждения.