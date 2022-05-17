16 мая охотникам Пярнуского уезда было отправлено сообщение о том, что в рыболовные сети попались две косули, пишет Lemmik.
ФОТО! ⟩ Вина человека? В Пярнуском уезде погибли две косули
Ужасные кадры!
Вина человека? В Пярнуском уезде погибли две косули
Косули запутались в рыболовной сети и погибли. «Говорят, что они могли оказаться в ловушке уже некоторое время назад, но странно то, почему они остались там, и об этом не было объявлено раньше», — сказал EJS охотник из охотничьей компании Sauga Ивар Торма.
Косули были найдены в Таммисте у реки Пярну, где есть и дачи, и много новостроек. «Похоже, они добрались до садов, и кто-то мог их напугать, а потом они побежали к реке и угодили в сети», — объяснил Торма.
Интересен и тот факт, что в сеть попали вместе две косули. «В это время дикие козы вообще не должны ходить вместе, брачный период еще не наступил, поэтому они должны гоняться друг за другом», — сказал охотник.
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