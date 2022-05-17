ФОТО! ⟩ Вина человека? В Пярнуском уезде погибли две косули

Косули запутались в рыболовной сети и погибли. «Говорят, что они могли оказаться в ловушке уже некоторое время назад, но странно то, почему они остались там, и об этом не было объявлено раньше», — сказал EJS охотник из охотничьей компании Sauga Ивар Торма.

Косули были найдены в Таммисте у реки Пярну, где есть и дачи, и много новостроек. «Похоже, они добрались до садов, и кто-то мог их напугать, а потом они побежали к реке и угодили в сети», — объяснил Торма.