В эти выходные одной семье удалось очень близко разглядеть медвежат недалеко от Меллисте в Тартуском уезде.
ФОТО ⟩ Какие смелые малыши! Семья в Тартумаа очень близко познакомилась с медвежатами
Какие смелые малыши! Семья в Тартумаа очень близко познакомилась с медвежатами
«Вчера мы с семьей ехали домой из деревни, и моя дочь Симона Самели заметила медвежат на опушке леса недалеко от Меллисте. Мы остановились и обернулись на медвежат. Они ерзали и исследовали местность некоторое время и позволили мужу сфотографировать их из окна машины. Мамы не было видно, в какой-то момент я вышла из машины в растерянности, потому что это не казалось хорошей идеей», — рассказала Нооми Самели порталу Lemmik.
Медвежата были всего в 20-и метрах от семьи.
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«Увидеть это было для меня большим подарком, потому что вчера был мой день рождения», — добавила Нооми.