ФОТО ⟩ Какие смелые малыши! Семья в Тартумаа очень близко познакомилась с медвежатами

«Вчера мы с семьей ехали домой из деревни, и моя дочь Симона Самели заметила медвежат на опушке леса недалеко от Меллисте. Мы остановились и обернулись на медвежат. Они ерзали и исследовали местность некоторое время и позволили мужу сфотографировать их из окна машины. Мамы не было видно, в какой-то момент я вышла из машины в растерянности, потому что это не казалось хорошей идеей», — рассказала Нооми Самели порталу Lemmik.