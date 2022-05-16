ВОТ ТАК ДЕЛА! ⟩ Видео: на севере Франции бесчинствуют пьяные олени

Оленей, выходящих из леса «подшофе», заметили в Нормандии. Секрет того, где же парнокопытные нашли в лесу алкоголь для вечеринки, прост. Дело в том, что олени питаются почками на деревьях. В них содержится сахар, который начинает бродить в желудках зверей и активно выделять этанол. Специалисты не берутся предугадать поведение нетрезвого оленя. Он может безобидно уснуть, а может возжелать общения и выйти к людям. В наибольшей опасности находятся автомобилисты, которые могут увидеть прямо перед своей машиной несговорчивое животное.