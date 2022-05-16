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ВОТ ТАК ДЕЛА! ⟩ Видео: на севере Франции бесчинствуют пьяные олени

Limon.ee
Видео: на севере Франции бесчинствуют пьяные олени
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Олень. Иллюстративное фото
Олень. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Власти Нормандии просят жителей не связываться с нетрезвыми парнокопытными, пишет Topnews.

На севере Франции бесчинствуют пьяные олени. Власти официально предупредили жителей и попросили по возможности не связываться с нетрезвыми животными, которые могут вести себя агрессивно, сообщило агентство UPI.

Оленей, выходящих из леса «подшофе», заметили в Нормандии. Секрет того, где же парнокопытные нашли в лесу алкоголь для вечеринки, прост. Дело в том, что олени питаются почками на деревьях. В них содержится сахар, который начинает бродить в желудках зверей и активно выделять этанол. Специалисты не берутся предугадать поведение нетрезвого оленя. Он может безобидно уснуть, а может возжелать общения и выйти к людям. В наибольшей опасности находятся автомобилисты, которые могут увидеть прямо перед своей машиной несговорчивое животное.

Предполагается, что окончательное протрезвление рогатых наступит не раньше конца мая, когда на деревьях полностью распустятся все почки.

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