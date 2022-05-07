Начинается вакцинация диких животных от бешенства: что нужно знать

Об этом BNS сообщили в пресс-службе департамента, напомнив, что для пероральной вакцинации лис и енотовидных собак используются специальные приманки, где в массе из рыбной муки спрятаны капсулы с жидкой вакциной от бешенства.

По словам заведующего отделом здоровья и благополучия животных департамента Олева Калда, вакцинация лесных животных призвана помочь предотвратить распространение болезни среди диких зверей.

"Бешенство лесных животных очень распространено у наших соседей в России. Заболевание может вернуться в Эстонию как в результате завоза в страну домашних животных без соблюдения правил безопасности, так и в результате контактов диких зверей, перемещающихся через границу. Поэтому крайне важно, чтобы от опасности заболеть бешенством в первую очередь были вакцинированы лисы и енотовидные собаки, обитающие в приграничной зоне", - пояснил Калда.

По его словам, кроме того, по-прежнему является обязательной регулярная вакцинация домашних животных — собак и кошек — от бешенства.

Разбрасывание вакцины для диких зверей в лесах Восточной Эстонии будет проводиться с маломерных самолетов. Вакцину не разбрасывают над городами, населенными пунктами, дорогами и водоемами. Самолеты летают низко для лучшего обзора территории. Разбрасывание вакцины начнется на юге и юго-востоке страны, вслед за этим вакцинация пройдет в приграничных районах в Ида-Вирумаа. Вакцинация будет проводиться в радиусе 50 км от наземной границы с Россией и 30 км от реки Нарвы.

Приманки снабжены предупреждающими наклейками для тех, кто случайно найдет ее во время прогулки в лесу.

Найденные приманки с вакциной нельзя трогать. Если существует реальный риск, что вакцину могут найти дети или домашние животные, ее следует перенести в резиновых перчатках. Если содержащаяся в приманке вакцина попала на свежую рану, в глаза или рот, их следует тщательно промыть водой (кожу также промыть с мылом) и обратиться к семейному врачу. В период вакцинации и в течение нескольких последующих дней собак и кошек следует содержать во дворах.