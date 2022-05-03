БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! ⟩ ТОП-10 очень опасных растений для кошек

Вместе с экспертом из Royal Canin портал wday.ru разобрался, какие растения могут представлять опасность для твоих питомцев.

Почему кошки могут есть растения

У данного поведения есть несколько причин. Часто поведением питомца движет банальное любопытство или скука. Возможно, если кошке недостаточно определенных витаминов, то опытным путем она пытается компенсировать нехватку. Либо любимец таким образом избавляется от шерсти в желудке. Чтобы узнать причину поведения, лучше всего обратиться за консультацией к ветеринарному врачу.

Кошки — умные животные и в целом вряд ли станут проявлять интерес ко всем растениям. Однако они далеко не всегда различают съедобные для них растения, что особенно правдиво в отношении экзотических цветов.

Поэтому очень важно помнить, что за яркими цветами или насыщенными зелеными листьями может скрываться опасность для кошки. От каких растений лучше отказаться?

Азалия — красота этого цветка прямо пропорциональна его опасности. Ядовитый алкалоид, который содержится в азалии, угнетает центральную нервную систему и влияет на работу сердца.

Диффенбахия опасна, даже если питомец просто пожует листик из-за крайне токсичного сока — это чревато появлением ожога слизистой и отека гортани.

В бегонии содержится большое количество щавелевой кислоты, которая раздражает слизистые оболочки и имеет весьма неприятные последствия для кошки.

Млечный сок фикуса (он же молочай, он же пуансеттия) может вызвать аллергическую реакцию, слепоту и поражает нервную систему.

В соке клубня цикламена содержатся алкалоиды, которые провоцируют остановку сердца и дыхания.

Листья драцены привлекают внимание кошек, но становятся причиной отека гортани и затрудненного дыхания.

Гортензия (она же гидрангея) является одним из самых красивых кустарников и одновременно одним из самых опасных растений для кошек — листья и цветки способны вызвать расстройство желудка, а также стать причиной нарушения работы сердца и легких.

Филодендрон или «швейцарский сыр» — крайне токсичное растение, из-за которого появляются волдыри во рту и отеки.

Листья пеперомии содержат ядовитые вещества и могут вызвать нарушение координации движений и даже острую сердечную недостаточность.

Каладиум — один из самых известных растущих в доме цветов, который легко узнать по листьям сердцевидной формы. Все части растения ядовиты и вызывают воспаление слизистой рта, языка и горла. Это далеко не полный список.

Как обезопасить любимого питомца от отравления комнатным растением?

Самый радикальный и по совместительству надежный способ — оставить только те цветы, которые безопасны для кошки. Если ты только думаешь о покупке растений, то лучше заранее узнать, чего стоит избегать.

Если же ты не готов расстаться с определенными растениями, то лучшее решение — разместить их таким образом, чтобы кошка не могла до них добраться.

Не пренебрегай регулярными ветеринарными осмотрами, чтобы своевременно выявить дефицит витаминов, а также проблемы с чрезмерным образованием волосяных комочков в желудке.