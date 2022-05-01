В волости Тюри у дороги из Тюри в Вяэтса сегодня ночью или рано утром было убито пять взрослых аистов, у трех из которых обнаружены пулевые ранения. Причина гибели еще двух птиц выясняется. Всего в трех гнездах было найдено девять яиц, из которых, к сожалению, теперь так и не вылупятся птенцы.
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Жестокое убийство: в волости Тюри убиты пять аистов
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Жестокое убийство: в волости Тюри убиты пять аистов
Сегодня утром член правления Эстонского общества дикой природы Вирге Высуялг получила сообщение, что на перекрестке Раадеметса в волости Тюри под гнездом аиста лежит одна птица, а другая подозрительно обездвижено лежит в гнезде. Позднее аналогичные сообщения поступили еще о двух находящихся рядом гнездах аистов, пишет Järva Teataja.