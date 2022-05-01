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Жестокое убийство: в волости Тюри убиты пять аистов

Осторожно, снимки могут вас шокировать!
Анне Пыдер
Жестокое убийство: в волости Тюри убиты пять аистов
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Türi vallas Türi ja Väätsa vahelise tee ääres avastati hommikul kolmel pesal tapetud viis toonekurge.
Türi vallas Türi ja Väätsa vahelise tee ääres avastati hommikul kolmel pesal tapetud viis toonekurge. Фото: Anne Põder

В волости Тюри у дороги из Тюри в Вяэтса сегодня ночью или рано утром было убито пять взрослых аистов, у трех из которых обнаружены пулевые ранения. Причина гибели еще двух птиц выясняется. Всего в трех гнездах было найдено девять яиц, из которых, к сожалению, теперь так и не вылупятся птенцы.

Сегодня утром член правления Эстонского общества дикой природы Вирге Высуялг получила сообщение, что на перекрестке Раадеметса в волости Тюри под гнездом аиста лежит одна птица, а другая подозрительно обездвижено лежит в гнезде. Позднее аналогичные сообщения поступили еще о двух находящихся рядом гнездах аистов, пишет Järva Teataja.

Прибывшая на место Высуялг обнаружила у лежавшего на земле аиста пулевое ранение. «При ощупывании выяснилось, что кровь еще не свернулась. Можно сделать вывод, что преступление было совершено ранним утром», — сказала она.

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