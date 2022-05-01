Жестокое убийство: в волости Тюри убиты пять аистов

В волости Тюри у дороги из Тюри в Вяэтса сегодня ночью или рано утром было убито пять взрослых аистов, у трех из которых обнаружены пулевые ранения. Причина гибели еще двух птиц выясняется. Всего в трех гнездах было найдено девять яиц, из которых, к сожалению, теперь так и не вылупятся птенцы.