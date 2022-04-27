Вечером 26 апреля у одного охотника из Вильяндимаа неожиданно произошла встреча со взрослым медведем.
Фото ⟩ Охотник, отправившийся менять карту памяти у камеры, неожиданно столкнулся с медведем
Охотник, отправившийся менять карту памяти у камеры, неожиданно столкнулся с медведем
Охотник отправился в лес менять карту памяти у охотничьей камеры и столкнулся с медведем. Он оказался на расстоянии 50 метров от зверя и смог наблюдать за ним около десяти минут. К сожалению, телефон остался в машине, охотник не смог сделать снимок. К счастью, медведь попал в объектив охотничьей камеры, пишет Эстонское общество охотников.