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Фото ⟩ Охотник, отправившийся менять карту памяти у камеры, неожиданно столкнулся с медведем

rus.postimees.ee
Охотник, отправившийся менять карту памяти у камеры, неожиданно столкнулся с медведем
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Охотничья камера. Фото иллюстративное.
Охотничья камера. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Вечером 26 апреля у одного охотника из Вильяндимаа неожиданно произошла встреча со взрослым медведем.

Охотник отправился в лес менять карту памяти у охотничьей камеры и столкнулся с медведем. Он оказался на расстоянии 50 метров от зверя и смог наблюдать за ним около десяти минут. К сожалению, телефон остался в машине, охотник не смог сделать снимок. К счастью, медведь попал в объектив охотничьей камеры, пишет Эстонское общество охотников.

Karu Viljandimaal.
Karu Viljandimaal. Фото: Priit Vahtramäe rajakaamera
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