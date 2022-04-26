Общество защиты животных призывает поддержать украинских ветеринаров

Захватчики уничтожили в Украине бесчисленное количество ветеринарных клиник, а количество пострадавших животных растет, сообщило во вторник Эстонское общество защиты животных. Поэтому ELS призывает жертвовать в пользу Украинской ассоциации ветеринаров мелких животных.

«В социальных сетях каждый день можно прочесть о том, что очередная клиника разрушена или ее коллективу пришлось уехать из-за активных военных действий, - сказала директор по маркетингу и коммуникации ELS Агнес Бланк. - Это крайне осложняет лечение животных, но очень многие ветеринары не сдаются. Они ищут новые способы оказывать медицинскую помощь, открывают клиники хотя бы даже в спортзалах школ. Большинство ветеринаров Украины сейчас не требует оплаты своих услуг, но рабочие инструменты и лекарства стоят недешево. Поступают животные в очень тяжелом состоянии, часто им требуются сложные операции вроде ампутации. Лечат и домашних животных, у которых есть владельцы, и бездомных».

Ветеринарная клиника «Мариупольвет» - это семейная фирма, проработавшая более 30 лет. Клиника разрушена в результате прямого попадания из танкового орудия и авиабомбы. От двухэтажного здания осталась только гора пепла. Создавшая клинику семья переехала из Мариуполя в Западную Украину, где планирует продолжать лечение животных. В результате нападений уничтожены вся техника, лекарства и оборудование. К сожалению, в Украине больше одной подобной истории.

USAVA во время войны помогает ветеринарам с помощью пожертвований от международных организаций и личного вклада ветеринаров из других стран. Все пожертвования без исключения используют для обеспечения ветеринарного лечения мелких животных в Украине — например, для организации деятельности прекративших работу из-за войны клиник во временных или новых помещениях, открытия новых клиник в безопасных регионах и снабжения ветеринаров лекарствами и инструментами.